La actualidad del jueves 18 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El futuro hospital quirúrgico en el Reina Sofía; el aumento en las cancelaciones de pisos turísticos y el proyecto modificado de la Junta para la conexión de La Colada marcan el inicio del día
El futuro hospital quirúrgico de día con el que contará Córdoba se instalará en un espacio reservado para ello en el Reina Sofía. Además, entrará en funcionamiento antes de que finalice el año y con un equipo inicial de cinco nuevos anestesistas. Este refuerzo del centro hospitalario cordobés marca el inicio de una mañana cargada de novedades. En vivienda, destacamos que las cancelaciones de pisos turísticos ya superan las que hubo en todo 2024. Además, se han inscrito bastantes menos nuevas viviendas turísticas que el pasado año. Y de lo más local a lo provincial, ya que informamos sobre la presentación, a final de mes, del proyecto modificado de la Junta para conectar La Colada con Sierra Boyera.
- Cinco nuevos profesionales para ingresos cortos: así funcionará el futuro hospital quirúrgico de día
- Las cancelaciones de pisos turísticos en Córdoba superan ya las de 2024
- La Junta presentará a final de mes el proyecto modificado para conectar La Colada con Sierra Boyera
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El nuevo Balcón del Guadalquivir tendrá menos hormigón y más sombras
- Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
- Los hogares del futuro en Córdoba: más personas solas y menos familias numerosas
- Condenado a tres años de prisión por quemar una tienda de colchones en Santa Rosa bajo los efectos del alcohol y el LSD
- García Ibarrola asegura que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes
Provincia
Deportes
- Rafael Lozano Jr.: "Es imposible describir el orgullo que me hace sentir el representar los colores de Córdoba"
Cultura
- Cosmopoética reivindica la literatura como resistencia en una edición con Junot Díaz, Sergio Ramírez o Mayra Santos-Febres
- El Museo de Bellas Artes ya exhibe la obra 'Huida a Egipto y caída de ídolos' de Antonio del Castillo Saavedra
Internacional
- Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de Ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla
- La Reserva Federal recorta 0,25 puntos los tipos de interés y prevé otras dos bajadas antes de final de año
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba