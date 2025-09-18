Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 18 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El futuro hospital quirúrgico en el Reina Sofía; el aumento en las cancelaciones de pisos turísticos y el proyecto modificado de la Junta para la conexión de La Colada marcan el inicio del día

Apartamentos turísticos en la plaza del Potro.

Apartamentos turísticos en la plaza del Potro. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El futuro hospital quirúrgico de día con el que contará Córdoba se instalará en un espacio reservado para ello en el Reina Sofía. Además, entrará en funcionamiento antes de que finalice el año y con un equipo inicial de cinco nuevos anestesistas. Este refuerzo del centro hospitalario cordobés marca el inicio de una mañana cargada de novedades. En vivienda, destacamos que las cancelaciones de pisos turísticos ya superan las que hubo en todo 2024. Además, se han inscrito bastantes menos nuevas viviendas turísticas que el pasado año. Y de lo más local a lo provincial, ya que informamos sobre la presentación, a final de mes, del proyecto modificado de la Junta para conectar La Colada con Sierra Boyera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Internacional

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  5. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  6. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  7. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  8. Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

