Repavimentación de la pista, aparcamientos mejorados e iluminación led: el plan de Aena para el aeropuerto de Córdoba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche que Aena destinará 12.888 millones de euros a la red de aeropuertos españoles durante el periodo 2027-2031. El objetivo es “reforzar y desarrollar” unas infraestructuras clave para el transporte y el turismo en España. En el caso del aeropuerto de Córdoba, el plan de inversiones incluye actuaciones como la repavimentación de la pista, la instalación de iluminación led y la mejora de los aparcamientos, entre otros cambios.

Inversiones en el aeropuerto de Córdoba

En una nota remitida a los medios de comunicación, Aena recuerda que en el actual DORA 2022-2026 ya se ejecutó una ampliación significativa en el edificio terminal, que desde julio del pasado año cuenta con más de 1.000 metros cuadrados. De ellos, 700 se reparten entre la sala de embarque y la de recogida de equipajes, mientras que el vestíbulo de salidas supera los 100 metros cuadrados.

Manuel Murillo

Para el DORA 2027-2031, Aena realizará diferentes actuaciones en el campo de vuelo, entre las que destaca la ampliación del Servicio de Extinción de Incendios, la adecuación de la plataforma y la repavimentación de la pista. También se incorporará un nuevo equipamiento de seguridad para el aeropuerto y se instalarán sistemas de iluminación led. Por tanto, cabe destacar que se llevarán a cabo cambios en los aparcamientos. No se ha detallado la cantidad de inversión total.

Crecimiento de los aeropuertos españoles

El nuevo ciclo inversor 2027-2031 se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda. Sánchez destacó que el programa supone un incremento del 270% en comparación con el periodo anterior y responde a tres prioridades: atender el aumento del tráfico aéreo, mejorar la experiencia del pasajero y avanzar en sostenibilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández / JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS

En este último ámbito, se destinarán 1.500 millones de euros a proyectos de innovación y medioambiente, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones netas en 2030, dos décadas antes del compromiso global del sector.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, subrayó que la red aeroportuaria española registrará este año un nuevo récord, con más de 320 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento superior al 3,5 %. Aunque la capacidad actual permite atender la demanda, advirtió que grandes aeropuertos como Madrid, Barcelona y los principales destinos turísticos se encuentran cerca de su límite teórico y requieren una “nueva ola inversora”.