Reportaje
Dos pilotos cordobeses al mando del vuelo inaugural a Barcelona: “Es una gran ilusión ver nuestra tierra desde el aire”
José Jiménez y Antonio José Roldán , de Aguilar y Almedinilla, han sido los encargados de pilotar el A320 en el estreno de Vueling en la capital
Apenas habían pasado unos minutos desde que José Jiménez y Antonio José Roldán aterrizaran en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, procedentes de Córdoba y la sonrisa aún se dibujaba en sus rostros. Estos dos pilotos cordobeses, el primero natural de Aguilar de la Frontera y el segundo de Almedinilla, reconocen con emoción que el vuelo de este jueves había sido “uno de los más especiales” de su carrera.
Ambos cierran así un círculo vital y profesional. En el aeródromo cordobés descubrieron, siendo muy jóvenes, su pasión por la aviación, dieron sus primeros pasos y comenzaron a soñar con un futuro entre nubes. Décadas después, esa ilusión cristalizaba en un vuelo inaugural que los convertía en protagonistas. José acumula ya tres décadas como piloto, diez más que su compañero, y ambos forman parte de Vueling desde 2007 y 2010, respectivamente. Amigos de larga trayectoria, coinciden en agradecer a la aerolínea “una oportunidad inolvidable”. “Es muy improbable que dos pilotos cordobeses estrenen una ruta hacia Córdoba. Es una casualidad muy bonita”, resumía Antonio.
Un vuelo cargado de recuerdos
La emoción se palpaba en sus palabras. Durante el trayecto, iban identificando desde el aire sus localidades natales: “Haberlas sobrevolado con una avioneta tantas veces y hacerlo ahora con un A320 nos ha puesto la piel de gallina”, confesaba José. Antonio, por su parte, evocaba con ternura anécdotas compartidas: “Me acordaba de la vez que fuimos a La Rambla...”. Tanto disfrutaron del momento que Antonio reconocía entre risas: “Me iba esta tarde otra vez para allá”.
Emoción y reencuentros
Aunque admiten que los nervios estuvieron presentes antes de ponerse a los mandos, pronto se disiparon: “Ese gusanillo en el estómago desaparece en cuanto despegas", aunque esta vez "queríamos salir bien la foto”, bromeaba Pepe. Tras el aterrizaje en Córdoba, apenas tuvieron unos minutos para abrazar a familiares y amigos que les aguardaban en la terminal. “Ha sido una escala muy corta, ojalá haberles dedicado más tiempo”, lamentaba Antonio.
Ambos pilotos coinciden en que este vuelo debe ser solo el comienzo. Desean que la ruta con Barcelona se consolide y que la ciudad pueda estar conectada con muchos más destinos. “Esto es una apertura de puertas al mundo exterior, esperamos que aumenten las frecuencias y nuevas rutas”, decía Antonio. “Yo he conocido la Córdoba sin AVE y ahora contar también con vuelos es un paso de gigante”, recordaba José.
Con el silencio en la cabina tras una jornada intensa y especial, y la emoción de haber hecho historia, José y Antonio miran al futuro con la misma ilusión con la que un día, siendo jóvenes, descubrieron su vocación en el cielo cordobés. Hoy, más que nunca, sienten que sus sueños han aterrizado en casa.
