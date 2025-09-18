"Ojalá dure mucho", abrazos y reencuentros en la llegada a Córdoba del primer vuelo desde Barcelona

“Es un gran cambio, ojalá que dure mucho”. “Ahora la familia está más cerca que nunca”. Los primeros pasajeros que este jueves partieron desde Córdoba rumbo a Barcelona no podían ocultar la ilusión que les provocaba esta nueva conexión, que para muchos significa estar más cerca de familiares que hasta ahora se encontraban a cinco horas en tren o a ocho por carretera.

Mientras el Airbus A320 de Vueling se aproximaba a la pista del aeródromo, los viajeros facturaban sus maletas con rapidez. “Que el aeropuerto sea tan pequeño facilita todo: llegas y en un momento estás listo para subir”, explicaba Jorge Rivera, un barcelonés que suele viajar a Córdoba por negocios y que agradece poder evitar volar hasta Sevilla. “Ahora me voy a quitar de encima ese trámite”, añadía satisfecho.

Más allá de los negocios, para la gran mayoría de pasajeros este vuelo representa una oportunidad de acercarse a la familia. Es el caso de Alejandro Marín y Sara Folch, un cordobés y una catalana que se enteraron a última hora de la conexión y no dudaron en comprar billetes. “Ojalá tenga aceptación y dure mucho. Nos viene de maravilla para ir y venir”, decía ella. Emilio Aguilar coincide: viaja para ver a su hijo, que lleva varios años en Cataluña. “Suelo ir cada dos o tres meses. Ahora tanto él como yo lo vamos a tener más fácil y barato. Es una ventaja enorme que hay que aprovechar”, comentaba con brillo en los ojos.

Una mujer se fotografía antes de embarcar hacia Barcelona. / A.J. GONZÁLEZ

Anécdotas y recuerdos

En la cola del mostrador, José Manuel del Pozo bromeaba con su nieta antes de embarcar. Cargados de maletas, ponían rumbo a la Ciudad Condal, donde vive parte de su familia. Para él, además, el viaje tenía un valor añadido: “Mi primer vuelo fue con nueve años desde Córdoba a Barcelona. Ahora mi nieta va a coger su primer vuelo haciendo el mismo trayecto”, contaba emocionado.

Para Sacramento Peña la jornada supuso “un gran avance” para la ciudad. Era apenas su segunda vez volando desde Córdoba, después de su primer vuelo en 1973 hacia Madrid. Sonreía sin disimulo y confesaba que le temblaba la voz al explicar el motivo principal por el que no quiso perderse el estreno: “Mi hija es cordobesa y va en la tripulación. No me lo podía perder”, afirmaba orgullosa.

Fuera de la terminal, una decena de curiosos se acercaron a presenciar el despegue y el aterrizaje del avión. “Es el primero, pero hacen falta más vuelos, muchos más”, señalaba Sebastián, vecino de Palma del Río, sin apartar la mirada de la pista.

Llegada de pasajeros del primer avión de Vueling a Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

En la sala de llegadas, la emoción era igualmente intensa. Carmen Córdoba, una señora mayor, se aferraba a la cinta de equipajes ansiosa por abrazar a su hijo. María García y Rosa María Hernández aguardaban con nerviosismo: sus hijos viven en Barcelona y Menorca, respectivamente, y ahora regresar a casa será “mucho más fácil”. Ambas destacaban, además, que los precios “son más económicos que el tren y no hay que reservar con tanta antelación”.

Ilusión tras aterrizar

A la salida, los gestos de cariño se multiplicaban y los primeros selfies para inmortalizar el momento eran constantes. Otros pasajeros eran recibidos en la puerta por familiares, listos para subirse al coche y continuar la jornada: “Es llegar y estar en casa. Una maravilla”, resumía uno de ellos.

Aleix Manuel Lobera y su familia, llegados desde Barcelona, celebraban la comodidad del vuelo inaugural. “Ha sido muy cómodo y tranquilo”, decían mientras enseñaban con alegría la bolsa y los obsequios entregados por Vueling. Su visita tiene doble objetivo: ver a la familia y hacer algo de turismo. En el mismo espíritu viajaba Nila Trinchan, acompañado de sus padres y hermana para conocer Córdoba. “Alguna vez habíamos pensado venir, pero volar hasta Sevilla y luego coger un tren o hacer cinco horas de AVE nos resultaba pesad. Con esta conexión lo vimos claro: era una gran oportunidad”, explicaba.

También María Moral y Ana Sagués se mostraban entusiasmadas. Para ellas, la nueva ruta supondrá un “ahorro de tiempo y dinero” en sus viajes a Córdoba para visitar a la familia. “Era algo que estábamos esperando”, destacaban. Con un punto de sorna, añadían que, dado que “viajar en tren cada vez es más complicado”, en alusión a las últimas incidencias ferroviarias, este vuelo es “una auténtica salvación”.

El estreno del vuelo Córdoba-Barcelona deja una estampa cargada de emoción, reencuentros e ilusión por estar más cerca de los suyos. Porque más allá de abrir una puerta hacia un gran hub aéreo, esta conexión abre, sobre todo, una puerta a la cercanía con la familia.

Suscríbete para seguir leyendo