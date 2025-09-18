Ayuntamiento de Córdoba
Un nuevo paso de peatones con infrarrojos trata de mejorar la seguridad vial entre Arroyo del Moro y Miralbaida
El delegado Bernardo Jordano avanza que la semana próxima se instalará en la vía de servicio de Carlos III
El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Accesibilidad, ha puesto en marcha una medida novedosa para reforzar la seguridad vial en un punto complicado del tráfico como es la glorieta que une el barrio de Miralbaida con el de Arroyo del Moro. Se trata de un paso de peatones que para los conductores ajenos a la zona es sorpresivo y peligroso, y que además tiene poca iluminación, siendo en definitiva un riesgo serio para los peatones.
Por este motivo, y como ya se ha hecho en otras ubicaciones, el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema inteligente, de infrarrojos, que cada vez que detecta el paso de un peatón ilumina unas señales verticales instaladas junto al paso de cebra. De día, las luces son rojas y de noche se activa una retroiluminación blanca que llama la atención y pone en guardia inmediatamente a los conductores.
Jordano ha reconocido que se trataba de un paso bastante complicado para los peatones y era una de las pocas alternativas que tienen los vecinos de la zona para cruzar de un barrio a otro. Además, ha explicado que por aquí pasan a diario muchos escolares y solo en la hora punta de entrada a los colegios, de 7 a 9, unos 3.900 coches. De momento, el Ayuntamiento probará si funciona como medida de prevención e instalará algunas vallas para que fuercen a los peatones a pasar por donde deben hacerlo, "porque sino, no funciona el sistema", ha matizado el concejal.
Más sistemas de infrarrojos
Este sistema de infrarrojos está funcionando ya con éxito en el entorno de los parques del Flamenco y el Canal, y en el entorno de la Cruz Roja. La semana que viene empezará a instalarse también en la vía de servicio de la avenidad de Carlos III, donde muchos vehículos tienen "la mala costumbre de aparcar en doble fila" dificultando la visión del resto de conductores. Además, Carlos III va a ser remodelado de manera íntegra para mejorar la movilidad en general.
Otras peticiones
El delegado de Movilidad y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha explicado este jueves que llevan muchos meses trabajando con las peticiones que les traslada la Asociación de Vecinos Aqua Vetus, de Huerta de Santa Isabel, entre las que se encontraba el repintado de la señalización en la zona. Así, se repintó la avenida Donante de Órganos y se han cambiado también los tiempos de duración de los semáforos de la calle Olvino Campos.
De momento, el Ayuntamiento no ha dado nuevos pasos respecto a la principal demanda de esta asociación vecinal: la construcción de una pasarela peatonal que conecte Huerta de Santa Isabel y la zona de Poniente en general con el Parque Figueroa.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba