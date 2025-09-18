Un nuevo paso de peatones con infrarrojos trata de mejorar la seguridad vial entre Arroyo del Moro y Miralbaida

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Accesibilidad, ha puesto en marcha una medida novedosa para reforzar la seguridad vial en un punto complicado del tráfico como es la glorieta que une el barrio de Miralbaida con el de Arroyo del Moro. Se trata de un paso de peatones que para los conductores ajenos a la zona es sorpresivo y peligroso, y que además tiene poca iluminación, siendo en definitiva un riesgo serio para los peatones.

Por este motivo, y como ya se ha hecho en otras ubicaciones, el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema inteligente, de infrarrojos, que cada vez que detecta el paso de un peatón ilumina unas señales verticales instaladas junto al paso de cebra. De día, las luces son rojas y de noche se activa una retroiluminación blanca que llama la atención y pone en guardia inmediatamente a los conductores.

El delegado de Movilildad, Bernardo Jordano. / CÓRDOBA

Jordano ha reconocido que se trataba de un paso bastante complicado para los peatones y era una de las pocas alternativas que tienen los vecinos de la zona para cruzar de un barrio a otro. Además, ha explicado que por aquí pasan a diario muchos escolares y solo en la hora punta de entrada a los colegios, de 7 a 9, unos 3.900 coches. De momento, el Ayuntamiento probará si funciona como medida de prevención e instalará algunas vallas para que fuercen a los peatones a pasar por donde deben hacerlo, "porque sino, no funciona el sistema", ha matizado el concejal.

Más sistemas de infrarrojos

Este sistema de infrarrojos está funcionando ya con éxito en el entorno de los parques del Flamenco y el Canal, y en el entorno de la Cruz Roja. La semana que viene empezará a instalarse también en la vía de servicio de la avenidad de Carlos III, donde muchos vehículos tienen "la mala costumbre de aparcar en doble fila" dificultando la visión del resto de conductores. Además, Carlos III va a ser remodelado de manera íntegra para mejorar la movilidad en general.

Otras peticiones

El delegado de Movilidad y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha explicado este jueves que llevan muchos meses trabajando con las peticiones que les traslada la Asociación de Vecinos Aqua Vetus, de Huerta de Santa Isabel, entre las que se encontraba el repintado de la señalización en la zona. Así, se repintó la avenida Donante de Órganos y se han cambiado también los tiempos de duración de los semáforos de la calle Olvino Campos.

De momento, el Ayuntamiento no ha dado nuevos pasos respecto a la principal demanda de esta asociación vecinal: la construcción de una pasarela peatonal que conecte Huerta de Santa Isabel y la zona de Poniente en general con el Parque Figueroa.