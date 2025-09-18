Liberadas 20 víctimas de trata tras caer una red que las prostituía en un club de alterne en Córdoba

Una veintena de mujeres, víctimas de trata y prostitución, han sido liberadas por la Policía Nacional tras una operación de la Policía Nacional en Córdoba y Jaén ha logrado desarticular una organización que las explotaba en un club de alterne de la provincia de Córdoba y en otros en Jaén. Los agentes han detenido a un total de 15 personas, presuntamente implicadas en esta trama, según ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

A estas personas se les atribuye la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, explica la Policía.

La investigación del caso comenzó a finales del año 2024, cuando agentes de la Policía Nacional en Córdoba tuvieron conocimiento de que en un local de la provincia se estaría cometiendo un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Los agentes informaron de estos hechos al juzgado competente en la materia para que comenzaran las diligencias pertinentes para investigar esta causa.

Las pesquisas, según detalla la Policía Nacional, que se realizaron tanto en Córdoba capital como en otros puntos de la provincia, condujeron a los agentes a dar con el líder de la organización criminal: un individuo que regentaba un club en Jaén. El siguiente paso era conocer como actuaba esta red.

El 'modus operandi' de la organización

El primer paso de la banda, según han podido conocer los agentes tras la investigación, era captar a sus víctimas. Las mujeres eran recogidas por miembros de la organización criminal que las trasladaban hasta Córdoba o Jaén para explotarlas en los clubes de alterne que regentaban. Las víctimas estaban "obligadas a ejercer la prostitución bajo unas condiciones de semiesclavitud, debiendo estar disponibles las 24 horas del día, no pudiendo rechazar a ningún cliente y estando controladas en todo momento por cámaras de videovigilancia, entre otras", detalla la Policía Nacional en su nota.

Dicha organización estaba formada por 16 personas y liderada por dos personas, quienes controlaban los clubs, delegando y distribuyendo las funciones a realizar entre los encargados, controladores, camareros y los choferes o taxistas, con el fin del buen funcionamiento del negocio, informa el Cuerpo Nacional de Policía.

Cuatro entradas y registros

En el marco de esta investigación, a mediados del mes de septiembre, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la entrada y registro en cuatro domicilios, uno de ellos situado en la provincia de Córdoba y tres en Jaén. En dichos registros se incautaron 58,5 gramos de cocaína y unos cinco mil euros en efectivo, además de otros efectos y documentos con anotaciones referentes a los servicios sexuales de las mujeres en los clubes.

Fruto de la labor policial se consiguió liberar a 20 mujeres. Además, los agentes detuvieron a 15 personas por la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.