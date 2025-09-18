El letrado del Ayuntamiento, sobre el contrato firmado por David Dorado: "Esto es una patada a toda la legislación"

"Esto es una patada a toda la legislación de contratos aplicable al Ayuntamiento, no se cumple ni uno solo de los requisitos", ha afirmado este jueves Miguel Aguilar, letrado titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, durante el juicio a David Dorado por el contrato de seguridad para los colegios firmado en septiembre del año 2020.

De esta forma, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba celebra desde hoy la vista oral para esclarecer la presunta comisión de prevaricación por parte del exconcejal de Infraestructuras. Se trata del único procedimiento de los iniciados contra David Dorado en el caso Infraestructuras que ha llegado a juicio.

El Ministerio Fiscal ha sostenido en sus conclusiones provisionales que el exconcejal de Infraestructuras, supuestamente, habría contratado los servicios de una empresa careciendo de competencias para ello, sin seguir los cauces regulares y cuando ya existía un acuerdo para que otra firma los desarrollase. Además, se habrían fraccionado los pagos.

A preguntas de la defensa, Miguel Aguilar ha explicado que "el gran problema es que se firma un contrato sin ningún informe técnico previo que lo avale y un concejal sabe que no puede firmar ningún contrato sin que tenga un informe previo". Es más, ha señalado que se hizo "un contrato particular", donde no figuraban los precios. "Ninguna Administración firma un contrato así, esto lo sabe cualquiera", ha asegurado, destacando la importancia del trabajo de los técnicos.

En este caso, David Dorado firmó, presuntamente, un contrato para la prestación de un servicio cuando ya existía un contrato anterior para ese fin, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública, que había sido prorrogado y cuya continuación obligatoria se llegó a iniciar.

David Dorado, en el juicio por el caso Infraestructuras. / Manuel Murillo

En este sentido, el jefe de la asesoría jurídica municipal ha señalado que, en el área de Infraestructuras, después de dar los parabienes a esa continuidad, "dijeron que se desistían. ¿Y mientras qué hacemos?" Se pregunta de forma retórica, en alusión al servicio de seguridad que debía prestarse en plena pandemia de coronavirus. "¿Por qué no se siguió con la continuidad del servicio?", se ha preguntado Miguel Aguilar de forma acalorada durante el interrogatorio de la defensa, representada por el abogado Carlos Arias.

Otro funcionario municipal, que desempeña su trabajo como órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, ha destacado que "firma el contrato David Dorado, cuando el órgano competente para aprobarlo es la Junta de Gobierno Local".

También se ha mostrado contundente al detallar que "este no es un contrato menor", pese a que las facturas fueron inferiores a 3.000 euros, porque la cuantía no debía exceder los 15.000 euros y se hizo; se mantuvo durante dos años, pero no debe exceder el año, y "nunca es prorrogable", y este contrato sí lo era. Además de estos datos, el testigo ha confirmado que se omitieron los diferentes trámites administrativos que debieron cumplirse en la contratación.

Bellido: "Es una circunstancia no habitual"

De su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado ante el tribunal que el informe de la asesoría jurídica municipal sobre este contrato indica que carece de toda legalidad. Asimismo, ha señalado, en referencia a las condiciones en que se firmó, que "es una circunstancia no habitual", a pesar de que "se suele firmar confiando en el criterio técnico".

José María Bellido también ha confirmado lo manifestado por David Dorado, que con anterioridad al juicio ha sostenido que el regidor municipal le instaba a firmar los documentos que le presentaban los técnicos. El alcalde ha comentado que esta indicación se la ha hecho tanto a Dorado como al resto de los concejales.

Bellido ha accedido este jueves a la Ciudad de la Justicia evitando el contacto con la prensa y también ha abandonado la sala de vistas por una salida diferente a la del resto de los testigos.

El juicio ha sido suspendido por la ausencia de un testigo, un capataz de Infraestructuras. Por tanto, el tribunal debe señalar otra fecha para su reanudación. Previsiblemente, David Dorado será el último en declarar ante los magistrados. En este procedimiento, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 12 años por una presunta prevaricación.