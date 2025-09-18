El Imdeec abre el plazo para solicitar ayudas para nuevas empresas: estos son los requisitos

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba abre hoy, 18 de septiembre, el plazo de solicitudes para que los autónomos y empresas dados de alta entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025 puedan pedir hasta 4.500 euros de ayuda. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Convocatoria de Incentivos Autoempleo 2025 del Imdeec, en su Línea 1 Período 2, que tiene como objetivos financiar el lanzamiento de nuevos proyectos de autoempleo en el municipio.

Estos podrán recibir una ayuda económica directa para cubrir gastos de constitución y puesta en marcha de su negocio. Por ejemplo, los honorarios profesionales de notaría o asesoría, el registro o la licencia de usos de patentes y marcas comerciales, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados relativo al inicio de la actividad empresarial, el traspaso de negocio y traspaso de licencias de autotaxi, publicidad de lanzamiento, formación, el canon inicial de una franquicia, o la cuota de inscripción al colegio profesional correspondiente.

Además, como ha señalado la teniente de alcalde de Economía y Empleo y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, “nuestras ayudas cubren otros gastos fundamentales para el funcionamiento diario de los negocios, como las cuotas a la Seguridad Social, de suministros de electricidad y gas natural, del arrendamiento mensual del establecimiento o las cuotas del préstamo hipotecario del local”.

Impulsar el lanzamiento de negocios

Con esta convocatoria, “queremos incentivar la actividad emprendedora como pieza clave para el desarrollo económico y social del municipio, con independencia del tipo de empresa que se ponga en marcha -ha añadido Torrent-. Nos dirigimos fundamentalmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social en sus fases iniciales de lanzamiento e implantación. Éstas conforman la columna vertebral de nuestro ecosistema productivo y se encuentran en la etapa en la que más respaldo necesitan, que es en la inicial: en la que aún no tienen muchos clientes ni los ingresos esperados”. Además, “estas ayudas impulsan el crecimiento del tejido productivo de la ciudad en su conjunto, con proyectos empresariales de nueva creación y generadores de empleo”, ha subrayado la presidenta del Imdeec.

En este sentido, Torrent ha recordado que “desde que llegamos al Gobierno municipal, en 2019, hemos abonado 29 millones de euros en ayudas, sin contar las de 2025, de los que 11 millones se han destinado a la creación de nuevos proyectos de autoempleo y al mantenimiento del empleo autónomo”. Esta inversión ha permitido la puesta en marcha en este período de 1.769 nuevas empresas en el municipio de Córdoba, el 60% de ellas promovidas por mujeres, que han generado más de 2.653 nuevos empleos. “Hay que tener en cuenta, además, que los proyectos beneficiarios del Imdeec deben estar impulsados por personas en situación previa de desempleo, que han dejado las listas del paro”, ha detallado.

Para hacer frente a la Convocatoria de Incentivos Autoempleo 2025 Línea 1 Período 2, el Imdeec cuenta con un presupuesto de 290.000 euros. El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de octubre, y las bases y documentación están disponibles en la página web del Imdeec.