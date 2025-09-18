Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 18 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
El Café de los jueves
‘Escapadas paranormales’
Es el último proyecto creado por J.M. Orozco y la asociación Paranormal Films, colectivo que el escritor de terror y guionista preside en la actualidad. Entrada libre.
CÓRDOBA. Bibl. CCM. Poniente Sur.
Junto Plaza de Toros.
18.30 horas.
Centernario
Inauguración de ‘Jardín Alhambra’
Coincidiendo con el centenario de Cervezas Alhambra, regresa a Córdoba Jardín Alhambra, un oasis lleno de actividades. La inauguración será hoy con una actuación muy especial en la que se presentará por primera vez en un escenario cordobés Sosegá, el nuevo palo flamenco creado por Alhambra con motivo de su centenario.
CÓRDOBA. Cine Fuenseca.
Plaza de la Fuenseca, 1.
20.00 horas.
Espectáculo
‘Aguilera y Mení. Misión impro-sible’
Nuevo espectáculo de Aguilera y Mení, dos auténticos maestros de la improvisación, el ingenio y la conexión con el público.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1.
21.00 horas.
Flamenco en la terraza
Actuación de Verónica Reverte
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Verónica Reverte. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. CRV.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Música
Concierto extraordinario
El maestro Salvador Vázquez inaugura su segunda temporada como director titular y artístico de la Orquesta de Córdoba con un concierto extraordinario bajo el título de Sinergias.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Inauguración
Exposiciones en el C3a
Se inauguran dos exposiciones: Tierra batida. Escrituras del compostaje, que presenta fondos del CAAC, a las 19.00 con visitas guiadas, y otra exposición temporal que incluye un proyecto específico de la artista Teresa Margolles.
CÓRDOBA. C3A.
Carmen Olmedo Checha, s/n.
19.00 horas.
Actividades
Conferencias y concierto
Dos conferencias en la Casa Árabe y un concierto del músico tetuaní Amin Chaachoo, en la sala Orive, abren las jornadas La huella de Ziryab.
CÓRDOBA. Casa Árabe / Sala Orive.
Samuel de los Santos Géner, 9 / Pl. Orive.
17.00 / 20.00 horas.
Foro literario
‘Wallada, la última luna’, de Matilde Cabello
Foro literario Wallada, la última luna, de Matilde Cabello, que contará con la presencia de la autora.
PRIEGO CÓRDOBA. M. Adolfo Lozano Sidro.
Carrera de las Monjas, 16.
20.00 horas.
