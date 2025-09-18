Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 18 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 19 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juana Castro Castilla

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio San Rafael.

Tomas Diaz Morales

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.

