Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 18 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 19 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juana Castro Castilla
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio San Rafael.
Tomas Diaz Morales
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.
