Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento que acometa la reforma de las instalaciones deportivas de Azahara

Hacemos Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que destine dinero público y "asuma directamente" la mejora, gestión y puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas del Parque Azahara, "abandonadas desde hace años" y cuya reforma sigue pendiente, informa el grupo municipal en una nota de prensa.

Desde la coalición de izquierdas lamentan la "falta de gestión y la inoperancia del actual equipo de gobierno, que vuelve a demostrar su incapacidad para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad. En este mandato y medio que lleva el alcalde, sigue sin resolverse la situación de unas instalaciones de gran importancia para los vecinos y vecinas de Azahara y de los barrios colindantes", han señalado.

Hacemos Córdoba recalca que el deporte es "esencial para la salud, el bienestar y la socialización de las personas", y que estas instalaciones representan un recurso clave para la vida comunitaria. Sin embargo, los proyectos y actuaciones del actual gobierno municipal “quedan desiertos una y otra vez, poniendo de manifiesto su incapacidad manifiesta para gestionar la ciudad”.

El grupo municipal subraya que "no es un problema de falta de presupuesto, ya que cada año el alcalde bate récords de dinero sin ejecutar". "Ya hemos planteado que se adquieran los cines de verano, ya hemos planteado actuaciones en el antiguo Pabellón de la Juventud y ahora volvemos a insistir en que hay presupuesto para acometer y gestionar este espacio deportivo tan necesario”, han recordado.