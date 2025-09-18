Obras
Hacemos Córdoba exige al Ayuntamiento que acometa la reforma de las instalaciones deportivas de Azahara
El grupo municipal subraya que "no es un problema de falta de presupuesto" ya que cada año hay recursos sin ejecutar
Hacemos Córdoba ha reclamado al Ayuntamiento que destine dinero público y "asuma directamente" la mejora, gestión y puesta en funcionamiento de las instalaciones deportivas del Parque Azahara, "abandonadas desde hace años" y cuya reforma sigue pendiente, informa el grupo municipal en una nota de prensa.
Desde la coalición de izquierdas lamentan la "falta de gestión y la inoperancia del actual equipo de gobierno, que vuelve a demostrar su incapacidad para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad. En este mandato y medio que lleva el alcalde, sigue sin resolverse la situación de unas instalaciones de gran importancia para los vecinos y vecinas de Azahara y de los barrios colindantes", han señalado.
Hacemos Córdoba recalca que el deporte es "esencial para la salud, el bienestar y la socialización de las personas", y que estas instalaciones representan un recurso clave para la vida comunitaria. Sin embargo, los proyectos y actuaciones del actual gobierno municipal “quedan desiertos una y otra vez, poniendo de manifiesto su incapacidad manifiesta para gestionar la ciudad”.
El grupo municipal subraya que "no es un problema de falta de presupuesto, ya que cada año el alcalde bate récords de dinero sin ejecutar". "Ya hemos planteado que se adquieran los cines de verano, ya hemos planteado actuaciones en el antiguo Pabellón de la Juventud y ahora volvemos a insistir en que hay presupuesto para acometer y gestionar este espacio deportivo tan necesario”, han recordado.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba