De Córdoba a Barcelona en menos de dos horas: Vueling ya despega desde el aeropuerto

A las 14.33 horas, 17 minutos antes del horario previsto, el A320 de Vueling ha aterrizado en el aeropuerto de Córdoba en una jornada calificada de “histórica” por las autoridades presentes. Desde este jueves, y al menos hasta marzo de 2026, la ciudad contará con dos frecuencias semanales que la conectarán con el segundo mayor aeropuerto del país en apenas una hora y cuarenta minutos de trayecto.

El vuelo inaugural ha transportado a 120 pasajeros, dos tercios de su capacidad. La directora del aeródromo, Amelia Quintero, ha agradecido el esfuerzo de todas las instituciones implicadas en hacer posible esta nueva ruta.

Autoridades en la llegada del primer avión de Vueling. / A. J. GONZÁLEZ

"Es un día histórico"

El alcalde, José María Bellido, ha destacado el carácter “histórico” de la jornada para subrayar que “Córdoba está despegando, literalmente”. Según el regidor, esta conexión supone “la apertura de puertas al mundo” y una oportunidad para conectar a Córdoba con un hub aéreo. Bellido también ha incidido en la necesidad de promocionar la ruta en Barcelona y en las provincias cercanas, animando a la ciudadanía y a los empresarios a hacer uso de este servicio.

Por parte de la compañía aérea, Rosaura Férriz, responsable de asuntos públicos de Vueling, ha puesto de relieve que, con esta ruta, la aerolínea ya opera en los seis aeropuertos andaluces, lo que, en sus palabras, les permite “afianzarse en el territorio”.

El A320 de Vueling rueda por la pista. / A. J. GONZÁLEZ

El desafío: mantener la ruta y crear oportunidades

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha agradecido el “enorme esfuerzo y empeño de Vueling”, aunque ha advertido que ahora comienza “el verdadero desafío: mantener la ruta”. A su juicio, Córdoba debe “ser atractiva y competitiva frente al resto del mundo”, para que esta conexión suponga un “salto cualitativo”.

La secretaria general de Turismo de la Junta, Yolanda de Aguilar, ha definido este primer vuelo como un “punto de partida” para abrir Córdoba y Andalucía a nuevas oportunidades. Ha recordado que el turismo “es cosa de todos” y ha insistido en que esta conexión puede impulsar inversiones y reforzar el tejido empresarial de la provincia. “El mundo de la conectividad es muy competitivo", ha señalado, por lo que cada vez resulta más complicado abrir nuevas rutas.

Finalmente, la subdelegada del Gobierno, Ana López, ha puesto en valor las inversiones realizadas por el Ejecutivo central en el aeropuerto cordobés, como la ampliación de la terminal. Estas mejoras han permitido que una infraestructura “infrautilizada” esté ahora “conectada con todo el espacio Schengen y con algunas de las ciudades más relevantes del mundo”. “Córdoba es el segundo mayor nudo ferroviario de España y, desde hoy, también un nudo aeroportuario”, ha sentenciado.