Medidas contra las listas de espera
Cinco nuevos profesionales para ingresos de menos de 24 horas: así funcionará el futuro hospital quirúrgico de día en Córdoba
Los anestesistas se irán incorporando paulatinamente desde el próximo mes de octubre
El futuro hospital quirúrgico de día con el que contará Córdoba se instalará en un espacio reservado para ello en el Reina Sofía. Además, entrará en funcionamiento antes de que finalice el año y con un equipo inicial de cinco nuevos anestesistas. Así lo han confirmado fuentes del centro sanitario a este periódico, tras el anuncio realizado este martes por la delegada de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella.
La iniciativa forma parte de las medidas que la Consejería de Salud pondrá en marcha en los próximos meses para reducir las listas de espera en la provincia. Desde la administración sanitaria subrayan que no se trata de un «plan de choque», sino de una estrategia planificada y analizada para mejorar de manera estructural la atención en la sanidad pública.
Funcionamiento
Este hospital de día estará destinado a pacientes sometidos a cirugías no demasiado complejas que requieran un periodo máximo de observación de 24 horas antes de regresar a sus domicilios.
Según explican fuentes hospitalarias, este modelo permitirá liberar camas destinadas a pacientes que necesiten estancias más prolongadas. Aunque no supondrá grandes cambios para los usuarios, contribuirá a reorganizar y agilizar la actividad asistencial, ampliando así la capacidad quirúrgica del hospital. Se trata de una medida que, aunque pionera en Córdoba, y según las mismas fuentes, «ya funciona en otros centros de España» y tendrá carácter permanente.
Actualmente se ultiman los detalles y protocolos de funcionamiento para que su implementación sea la adecuada. La previsión de Salud es que tanto el servicio como los profesionales comiencen a funcionar a partir del mes de octubre y esté plenamente operativo antes de que finalice este año.
Además de los cinco anestesistas previstos, el plan contempla la incorporación de nueve enfermeras, nueve técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y un celador, que se irán sumando a partir del próximo mes.
Listas de espera
Conviene recordar que, según los datos publicados por la Junta de Andalucía el pasado 15 de septiembre, cerca de 2.000 cordobeses se encuentran en lista de espera desde diciembre del año pasado, un dato que viene creciendo en los últimos meses. Asimismo, la demora media para una intervención quirúrgica en el hospital Reina Sofía de Córdoba supera actualmente los seis meses y medio, alcanzando los 200 días. Desde la Junta de Andalucía aseguran ser «conscientes» de la «preocupación» que existe en la provincia respecto a este asunto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre