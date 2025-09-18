Binter lanza una promoción para volar entre Córdoba y Canarias desde 75 euros

Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir, hasta el 29 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en modo canario (así lo señala la compañía en su promoción) entre Córdoba y Canarias del 1 de noviembre al 28 de febrero de 2026.

Binter informa de que a través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea, señala Binter. Y en ese sentido apunta al "confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras".

Enlace directo los martes y sábados

Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del aeropuerto de Gran Canaria.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.