El Ayuntamiento propone jornadas, campañas y espectáculos contra la explotación sexual y la trata

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba se suma a la campaña contra la explotación sexual y la trata de personas, con motivo del Día Internacional que pone el foco en esta realidad y que se celebra el 23 de septiembre.

Las actividades se inician mañana viernes, cuando la delegación ha organizado una campaña de street marketing con el objetivo de captar la atención de los viandantes sobre este problema. Bajo el título ¿Truco o trata?, la compañía Arrempuja Teatro desarrollará sendos espectáculos, dirigidos a mayores de 12 años, a las 21.00 horas en la Plaza de las Tendillas y a las 22.30 horas en la Plaza de la Corredera.

Ya el dia 23, Igualdad apoya unas jornadas de sensibilización con profesionales sanitarios y del tercer sector que se celebran a las 09.30 horas en la Biblioteca Central, con participación de expertos en psicología, educación social o salud sexual, entre otros ámbitos. Dichas jornadas han sido organizadas por la Mesa Técnica de Prostitución y Trata de Córdoba y la Red Andaluza Contra la Trata de Personas Antena Sur. Ambos colectivos proponen también ese día un cinefórum dirigido al público en general con la proyección del documental Chicas nuevas 24 horas, de Mabel Lozano, a las 17.00 horas en la Biblioteca Central.

Igualmente, la delegación emprenderá una campaña de sensibilización en redes sociales y en soportes publicitarios de la ciudad “con el objetivo de visibilizar frente a una de las formas más crueles y silenciadas de violencia”, ha indicado Aguilar, quien ha apuntado que “esta realidad, aunque muchas veces permanece oculta, está presente en nuestra sociedad y exige una respuesta urgente, coordinada y comprometida a todos los niveles”.

Desde el Ayuntamiento, ha asegurado la delegada, “reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la trata en todas sus formas. Lo hacemos a través de campañas de sensibilización, acciones de formación, colaboración con entidades sociales y proyectos de atención”. Asimismo, Aguilar ha agradecido la importante labor que hacen las asociaciones y colectivos “para dar voz a una realidad ante la que no podemos mirar para otro lado”.