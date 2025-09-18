Galardones
La asociación contra el cáncer de Córdoba celebra la tercera edición de sus premios María Cañas
La AECC reconoce a personas y entidades que trabajan y cooperan en la lucha contra el cáncer
El salón de actos del Centro de Recepción de Visitantes (CRV) acogió este jueves la entrega de los premios María Cañas, que entrega la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba y que este año celebran su tercera edición. Con estos galardones, la AECC reconoce a personas y entidades que trabajan y cooperan en la lucha contra el cáncer.
En cuanto a los galardonados de este año, se entregó el premio a la investigadora Silvia Guil Luna dentro de la categoría Proyecto de investigación cordobés más significativo en el ámbito oncológico. El notario Pedro Velamazán recibió el premio en la categoría de Persona comprometida con la asociación, mientras que a María Pleguezuelo se le concedió en la categoría a la Profesional más implicada con la asociación.
La AECC también entregó el premio especial a la Constancia contra el cáncer al rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, mientras que galardón que distingue a la Entidad por su colaboración en la asociación fue para la Diputación de Córdoba, premio que recogió el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.
