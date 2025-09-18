La Alhambra celebra el centenario de Psyché de Falla con un concierto extraordinario

El Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada se convierte este viernes en un escenario de lujo para acoger el concierto extraordinario En el centenario de Psyché: el mito reinventado, que inaugura los 31 Encuentros Manuel de Falla y contará con la cordobesa Lucía Tavira como soprano y recitadora.

Tavira estará acompañada por un conjunto de arpas, viola, violín, violonchelo, piano y flautas en la interpretación de Psyché, obra de Manuel de Falla con texto de Georges Jean-Aubry, donde se evocan ecos de la Grecia clásica y reminiscencias de la música cortesana del siglo XVIII, con influencias de Domenico Scarlatti. El programa se completa con las Trois Chansons de Bilitis y las Chansons de Bilitis, de Claude Debussy, inspiradas en la colección poética de Pierre Louÿs, descritas por la propia Tavira como «más eróticas que sensuales».

Para la cantante, la preparación ha supuesto un doble reto: musical e interpretativo. «Ha sido especialmente compleja toda la parte de la fonética del francés», explica, además de la exigencia de «dar color, matices y dinámicas propias» a las distintas secciones de la obra.

A ello se suma la dificultad vocal: «Es una partitura escrita para mezzosoprano y yo soy soprano», señala. «Son piezas sublimes, muy complejas y con una armonía puramente impresionista», resume.

Tras unos meses de trabajo «muy intensos», Tavira admite que colaborar con «estos grandes músicos ha sido muy fácil» y se muestra convencida de que el público, que agotó las entradas en poco tiempo, no se quedará indiferente.