Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita

Vox presentó en julio un recurso administrativo contra la decisión de ADIF de ponerle a la estación de trenes de Córdoba el nombre de Julio Anguita y ahora amenaza con recurrir a los tribunales al entender que el presidente del operador ferroviario habría podido cometer un delito de prevaricación. La portavoz del partido de Abascal en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado este miércoles de los planes de su formación para presentar un recurso contencioso-administrativo, apenas un día después de que se celebrara el acto institucional del cambio de nombre para llamar a la estación de trenes con el nombre del primer alcalde democrático que tuvo la ciudad tras la dictadura franquista.

Vox ha aprovechado su comparecencia para arremeter contra la figura de Julio Anguita y contra la decisión del Pleno de Córdoba de apoyar una iniciativa popular que lideró con una recogida de firmas el Colectivo Prometeo, una plataforma fundada por el propio Anguita. En aquella sesión plenaria, Partido Popular, PSOE y Hacemos Córdoba votaron a favor de llamar a la estación "Alcalde Julio Anguita" (finalmente ADIF eliminó el cargo de alcalde), siendo los tres concejales de Vox los únicos que votaron en contra. Además, Vox ha aprovechado la coyuntura para tildar al PP de "acomplejado" y atacar al alcalde, José María Bellido, por permitir el homenaje.

El presidente de ADIF, en el acto de ayer en Córdoba. / A. J. González

El recurso

El responsable provincial jurídico del partido de Santiago Abascal, Miguel Gómez de la Rosa, ha dado cuenta del recurso que Vox presentará en los tribunales para pedir la revocación de la nomenclatura al considerar que el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, habría podido cometer un delito de prevaricación.

A juicio de Vox la celebración del acto ayer en Córdoba habría infringido la suspensión cautelar que correspondería por silencio administrativo tras la presentación con fecha 25 de julio de 2025 de su recurso. "Al haberse acordado por ADIF llevar a efecto el cambio de denominación entiendo que podría estar incurriendo su presidente en un delito de prevaricación administrativa previsto y penado por el art. 404 del Código Penal", sostienen en su escrito.

La rotulación de la Estación de Córdoba-Julio Anguita, en imágenes / A.J.González

Badanelli arremete contra el PP y contra Bellido

La portavoz de Vox ha tirado de hiérpoles para referirse al acto de ayer como "la foto de la vergüenza" y como "la más grande traición del Partido Popular a sus votantes y a todo el pueblo de Córdoba". La edil y presidenta del partido en Córdoba ha asegurado haber sentido "verdadera vergüenza y tristeza al ver como el mayor homenaje al comunismo de esta ciudad se lo ha hecho un alcalde del PP con mayoría absoluta".

Para rechazar el homenaje, Badanelli ha argumentado que Anguita fue más años secretario general del Partido Comunista de España que alcalde de Córdoba, cargo que ejerció entre 1979 y 1986, y se ha referido al PP como un partido "desnortado y acomplejado, que por no ofender a nadie renuncia a sus principios y a la coherencia". Con todo las mayores críticas las ha dirigido hacia el alcalde de la ciudad, José María Bellido, al que considera "cómplice" y mostrar "una cobardía política absoluta al ausentarse del acto para no ponerse al lado de la izquierda más rancia y radical a la que él está dando cobertura". Por todo ello, la concejal de Vox considera que Bellido "ha traicionado a la ciudad y debería pagar por ello".

Críticas al comunismo y Anguita

Por último, la portavoz de Vox ha aseverado que "el comunismo es malo, malo" y desmemoriado porque pide ahora el fin de la guerra en Gaza, pero "no recuerda que hay millones y millones y millones de muertos a sus espaldas". Tampoco ha escatimado insultos hacia la persona de Julio Anguita, fallecido el 16 de mayo de 2021, a quien tacha de "comunista recalcitrante" y ha reivindicado la figura de Luis Góngora para que fuera, como una vez pidió el Pleno de Córdoba aunque finalmente ADIF no lo llevó a término, quien diera nombre a la estación. "Luis de Góngora, que era un nombre de unidad, de consenso, un nombre que no era rupturista, un nombre que representaba a todos, exento de ideología política", ha defendido Badanelli para añadir que dentro de unos años todo el mundo sabrá quién era el autor de las Soledades, pero ya nadie recordará quién fue Julio Anguita.