UGT lamenta la situación de MRW tras entrar en concurso de acreedores la franquicia de la empresa en Córdoba

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) en Córdoba ha lamentado este miércoles “la terrible situación que atraviesan las personas trabajadoras de la franquicia de MRW en Córdoba” tras el anuncio hecho por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba declarando el concurso voluntario de acreedores de Mensajería del Guadalquivir SLU, concesionaria de este franquiciado, en un auto el pasado mes de julio, y abierto el procedimiento tras su publicación en BOE el pasado día 10 de septiembre.

El edicto, que dictamina el llamamiento de, al menos, los acreedores que representen un 5% del pasivo a solicitar el nombramiento de un administrador concursal en el plazo de quince días. Esta situación, señalan desde la federación ugetista, “supone para los trabajadores el fin de un largo proceso que se aceleró tras la cesión de licencia, conservando el mismo CIF, a un empresario que controla seis sociedades, tres de las cuales trabajan igualmente para MRW en diversas localidades de la provincia de Sevilla, en abril de 2024”.

Según denuncia el secretario general de UGT FeSMC en Córdoba, Juan Martínez, “hablamos de las familias de 33 trabajadores y trabajadoras de una empresa que lleva ofreciendo sus servicios en Córdoba más de 30 años, que forma parte de la logística en nuestra ciudad e imprescindible para la atención de multitud de clientes, entre ellos algunos que tienen acuerdos previos con esta firma”.