Trabajo
UGT lamenta la situación de MRW tras entrar en concurso de acreedores la franquicia de la empresa en Córdoba
Mensajería del Guadalquivir SLU tiene la licencia desde hace más de 30 años
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) en Córdoba ha lamentado este miércoles “la terrible situación que atraviesan las personas trabajadoras de la franquicia de MRW en Córdoba” tras el anuncio hecho por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba declarando el concurso voluntario de acreedores de Mensajería del Guadalquivir SLU, concesionaria de este franquiciado, en un auto el pasado mes de julio, y abierto el procedimiento tras su publicación en BOE el pasado día 10 de septiembre.
El edicto, que dictamina el llamamiento de, al menos, los acreedores que representen un 5% del pasivo a solicitar el nombramiento de un administrador concursal en el plazo de quince días. Esta situación, señalan desde la federación ugetista, “supone para los trabajadores el fin de un largo proceso que se aceleró tras la cesión de licencia, conservando el mismo CIF, a un empresario que controla seis sociedades, tres de las cuales trabajan igualmente para MRW en diversas localidades de la provincia de Sevilla, en abril de 2024”.
Según denuncia el secretario general de UGT FeSMC en Córdoba, Juan Martínez, “hablamos de las familias de 33 trabajadores y trabajadoras de una empresa que lleva ofreciendo sus servicios en Córdoba más de 30 años, que forma parte de la logística en nuestra ciudad e imprescindible para la atención de multitud de clientes, entre ellos algunos que tienen acuerdos previos con esta firma”.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre