La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La operación contra el narcotráfico en Palma del Río; el proyecto de Emacsa para el Balcón del Guadalquivir y las críticas de Vox al cambio de nombre de la estación Córdoba-Julio Anguita centran la mirada informativa
Cinco detenidos, varios puntos de venta de droga desmantelados, tres registros efectuados y más de cien agentes de la Guardia Civil desplegados. Es el potente balance de la importante operación contra el narcotráfico desarrollada hoy en Palma del Río, y que centra las miradas en el boletín vespertino de noticias. Aunque desde la localidad palmeña regresamos a la capital cordobesa para analizar el "proyecto revolucionario" que pretende realizar Emacsa en el Balcón del Guadalquivir, una vez concluya el tanque de tormentas. Y sin salirnos de la política municipal, explicamos que Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de trenes de Córdoba, tras arremeter contra Julio Anguita, primer alcalde democrático y que desde ayer pone nombre a la instalación ferroviaria.
- Cinco detenidos en una importante operación contra el narcotráfico en Palma del Río
- Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas
- Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío
- El estadio de San Eulogio reabre tras dos décadas de abandono
- García Ibarrola asegura que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes
Deportes
- Entrevista | Rafael Lozano Jr.: "Es imposible describir el orgullo que me hace sentir el representar los colores de Córdoba"
- Análisis | El Córdoba CF y su letal transición defensiva
Sucesos y tribunales
- Condenado a tres años de prisión por quemar una tienda de colchones en Santa Rosa bajo los efectos del alcohol y el LSD
- Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda
Provincia
- La Diputación desistirá del proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera "si no hay acuerdo" con la CHG
Cultura
- Cosmopoética reivindica la literatura como resistencia en una edición con Junot Díaz, Sergio Ramírez o Mayra Santos-Febres
- Palomo Spain evoluciona, ahora es solo Palomo con un trabajo cohesionado, sin teatralidad
Toros
Internacional
- Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de Ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre