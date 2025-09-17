Cinco detenidos, varios puntos de venta de droga desmantelados, tres registros efectuados y más de cien agentes de la Guardia Civil desplegados. Es el potente balance de la importante operación contra el narcotráfico desarrollada hoy en Palma del Río, y que centra las miradas en el boletín vespertino de noticias. Aunque desde la localidad palmeña regresamos a la capital cordobesa para analizar el "proyecto revolucionario" que pretende realizar Emacsa en el Balcón del Guadalquivir, una vez concluya el tanque de tormentas. Y sin salirnos de la política municipal, explicamos que Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de trenes de Córdoba, tras arremeter contra Julio Anguita, primer alcalde democrático y que desde ayer pone nombre a la instalación ferroviaria.

