¡Buenos días! Abordamos el ecuador de la semana laboral y lo hacemos con una palabra clave: escepticismo. Es el sentir tanto de las administraciones como de los constructores y otros empresarios cordobeses sobre el plan de fomento del alquiler con opción a compra del presidente Pedro Sánchez. Desde Construcor apuntan a la escasa rentabilidad de este modelo, y en Vimcorsa se cuestionan sobre la demanda de préstamos de inmueble con opción a compra. Aunque no es la única noticia relevante. Así, recordamos que Córdoba acaba de saldar su deuda con una de sus grandes figuras políticas, Julio Anguita, que ya pone nombre a la estación de trenes. Además, ponemos fecha al futuro parking de Lepanto, que podría ser una realidad en 2027.

