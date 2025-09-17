Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El escepticismo de administraciones y constructores con el plan de vivienda de Sánchez; el nombre de Julio Anguita que ya luce la estación de trenes y la fecha en la que podría ser una realidad el parking de Lepanto abren el quiosco digital

Construcción de viviendas en Córdoba.

Construcción de viviendas en Córdoba. / A. J. González

¡Buenos días! Abordamos el ecuador de la semana laboral y lo hacemos con una palabra clave: escepticismo. Es el sentir tanto de las administraciones como de los constructores y otros empresarios cordobeses sobre el plan de fomento del alquiler con opción a compra del presidente Pedro Sánchez. Desde Construcor apuntan a la escasa rentabilidad de este modelo, y en Vimcorsa se cuestionan sobre la demanda de préstamos de inmueble con opción a compra. Aunque no es la única noticia relevante. Así, recordamos que Córdoba acaba de saldar su deuda con una de sus grandes figuras políticas, Julio Anguita, que ya pone nombre a la estación de trenes. Además, ponemos fecha al futuro parking de Lepanto, que podría ser una realidad en 2027.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos y tribunales

Provincia

Cultura

Toros

Andalucía

Internacional

