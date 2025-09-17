La actualidad del miércoles 17 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El escepticismo de administraciones y constructores con el plan de vivienda de Sánchez; el nombre de Julio Anguita que ya luce la estación de trenes y la fecha en la que podría ser una realidad el parking de Lepanto abren el quiosco digital
¡Buenos días! Abordamos el ecuador de la semana laboral y lo hacemos con una palabra clave: escepticismo. Es el sentir tanto de las administraciones como de los constructores y otros empresarios cordobeses sobre el plan de fomento del alquiler con opción a compra del presidente Pedro Sánchez. Desde Construcor apuntan a la escasa rentabilidad de este modelo, y en Vimcorsa se cuestionan sobre la demanda de préstamos de inmueble con opción a compra. Aunque no es la única noticia relevante. Así, recordamos que Córdoba acaba de saldar su deuda con una de sus grandes figuras políticas, Julio Anguita, que ya pone nombre a la estación de trenes. Además, ponemos fecha al futuro parking de Lepanto, que podría ser una realidad en 2027.
- Administraciones y constructores de Córdoba, escépticos ante las medidas de Pedro Sánchez en materia de vivienda
- El aparcamiento de Lepanto y el traslado del mercado del Marrubial podrían ser realidad en 2027
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La consejera de Cultura destaca la rapidez en las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral
- Vimcorsa presenta un presupuesto de 12,5 millones para activar la construcción de casi 950 VPO
- El Ministerio de Transportes inicia el arreglo del asfalto de la A-4 entre Córdoba y El Carpio
- Urbanismo emite una instrucción para fijar los usos de los cuartos de basura construidos para la recogida neumática
Sucesos y tribunales
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- La Audiencia juzgará el jueves a David Dorado y llama de testigo al alcalde por el caso Infraestructuras
Provincia
Cultura
Toros
- Lances de Futuro descarta la corrida de toros de octubre en Córdoba e incumple así el pliego de Los Califas
Andalucía
- Moreno responde a las críticas de los rectores con un plan de ayudas para la digitalización de las universidades
Internacional
- Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: "Si cae, caerá Hamás"
- La Comisión presentará este miércoles formalmente la suspensión del acuerdo comercial con Israel y el apoyo financiero
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el Centro de Córdoba
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante