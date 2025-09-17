Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Susto en la A-4 en Córdoba: sorprenden a un coche fúnebre circulando a gran velocidad y sin una rueda

La Guardia Civil investiga los hechos y trata de localizar al conductor

Imagen del coche circulando sin una rueda.

Imagen del coche circulando sin una rueda. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Subdirección de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba investiga al conductor de un coche fúnebre que circulaba a gran velocidad por la A-4, en el término municipal de Córdoba, sin la rueda trasera izquierda.

Según publica ABC Sevilla y ha podido confirmar este periódico, los hechos ocurrieron el martes 16 de septiembre, cuando varios conductores alertaron de la presencia del vehículo en la autovía. El coche fúnebre circulaba a la altura de la salida 418, en dirección Málaga, sin la rueda trasera izquierda y con la llanta golpeando con fuerza contra el asfalto.

Desde entonces, la Guardia Civil investiga lo sucedido y trata de localizar al conductor. El vehículo llevaba las cortinas corridas, por lo que no ha sido posible determinar si en ese momento estaba en servicio.

