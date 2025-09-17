Centro comercial
La Sierra se llenará este sábado de música y diversión con el espectáculo ‘Coco y sus amigos’
El musical, pensado para toda la familia, tendrá lugar el sábado 20 de septiembre con muchas sorpresas
El centro comercial La Sierra se llenará de música, color y diversión el próximo sábado 20 de septiembre, a las 12.30 horas, con el espectáculo Coco y sus amigos, un musical único para disfrutar en familia que hará cantar, bailar y sonreír a pequeños y mayores, según ha informado este espacio en una nota de prensa.
La Sierra asegura que se trata de un musical infantil que cautivará tanto a los niños como a los adultos. "Durante los 75 minutos de duración, los asistentes podrán disfrutar de coreografías llenas de energía, canciones de hoy, de ayer y de siempre, así como de divertidas dinámicas que invitan a la participación de toda la familia", señala el comunicado.
Así, el centro comercial ha adelantado que los personajes disfrazados se mezclarán con los más pequeños, quienes tendrán la oportunidad de subir al escenario en algunas canciones. Además, padres y familiares podrán unirse a la diversión, convirtiendo el show en una experiencia compartida.
La cita tendrá lugar en un espacio acotado dentro del centro comercial. Para acceder, será necesario inscribirse previamente a través de la web del centro comercial. El mismo día del evento, a partir de las 12 horas, los inscritos deberán recoger su pulsera en el stand situado en la planta alta. Asimismo, el espectáculo podrá disfrutarse también desde fuera del área reservada, abierto a todo el público.
