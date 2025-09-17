Transporte ferroviario
Retrasos en trenes entre Madrid y Andalucía por una avería en un desvío de la estación de Atocha
La avería ya ha quedado solucionada pero la normalidad se irá recuperando gradualmente a lo largo de la mañana
Los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de este miércoles 17 de septiembre por una avería en uno de los desvíos de la estación de Atocha-Almudena Grandes en Madrid que ya ha sido solucionada.
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los trenes de Alta Velocidad de primera hora de la mañana "pueden registrar retrasos" por esta avería que ha obligado a movilizar al personal necesario para solucionarla.
Sobre las 07.50 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado "solucionada" y la marcha de los trenes de Alta Velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía "recupera gradualmente la normalidad".
Es la segunda incidencia en menos de 24 horas, en la frecuencia de trenes entre la capital de España y Andalucía. Este martes, una avería originada por el robo de cable provocó retrasos en los trenes AVE y de media distancia entre Córdoba y Guadajoz.
