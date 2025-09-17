PSOE y Hacemos vaticinan «el entierro» del Jardín Botánico de Córdoba en 2026

El PSOE y Hacemos Córdoba coincidieron este miércoles en sus críticas al presupuesto del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), Real Jardín Botánico. Así, el concejal socialista en el Ayuntamiento Joaquín Dobladez considera que estamos asistiendo al «desmantelamiento progresivo de una institución que fue referencia nacional» una vez que se ha constatado que la cuantía del capítulo de inversiones se ha reducido a cero euros, «fruto del fracaso en la gestión y ejecución de los proyectos pendientes». Además, se ha reducido el presupuesto global de este instituto, pasando de 4.696.416 euros en 2025 a 3.955.510,59 euros , lo que supone una disminución de ingresos de 15,78%.

Para Dobladez, la reducción del presupuesto implica menos dinero para invertir y gestionar, por tanto, recortes en los servicios que puede ofrecer el Imgema al ciudadano: «La realidad es que el capítulo de inversiones es de 0 euros para 2026».

Así, ha desgranado que “pretenden contar con los remanentes de tesorería que ya supusieron 1,7 millones de euros en la liquidación de 2024, un presupuesto que año tras año son incapaces de ejecutar, y presupuesto del que año tras año devuelven dinero al ayuntamiento, medio millón en el último”. En el capítulo I se observa un incremento de los gastos de personal por debajo el IPC previsto que será en torno al 2%, lo que implica que la subida en un capítulo que representa 3 millones de euros no llega a 61.000 euros.

El teniente alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente y Presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola / CÓRDOBA

Críticas de Hacemos

Por su parte, el grupo municipal Hacemos Córdoba denuncia también que el presupuesto del Imgema para 2026 supone «el entierro definitivo» del organismo, al eliminar por completo las inversiones y vaciarlo de contenido.

La coalición de izquierdas recuerda que el año 2025 fue presentado por el PP como un año de expansión para reforzar la misión ambiental, educativa y patrimonial del instituto, pero en la práctica se ha convertido en un «ejercicio de retroceso», ya que no se ha ejecutado ni una sola de las grandes inversiones anunciadas.

«En 2025 hubo intención, al menos sobre el papel; en 2026 no hay lo más mínimo», ha subrayado Irene Ruiz, desde Hacemos Córdoba, que alerta de que la falta de continuidad inversora y la no ejecución de las partidas de 2025 «condenan al Imgema a quedarse estancado y sin opciones de desarrollo».

Según la coalición, de los 1,32 millones de euros destinados a inversiones en 2025, casi la totalidad permanecen sin ejecutarse a 1 de septiembre. “El PP ha convertido el presupuesto del Imgema en un simple ejercicio de apariencia: se anuncian cifras elevadas, pero apenas se materializan compromisos reales”, denuncia Hacemos Córdoba. La coalición recuerda que en 2025 se anunciaron actuaciones como la reforma del Aula de la Naturaleza de La Asomadilla, la recreación de espacios divulgativos en Molinos de Martos y San Antonio, la reforma integral de invernaderos y colecciones vegetales, la adecuación de huertos urbanos o la sustitución de alumbrado en espacios del Real Jardín Botánico. Sin embargo, en 2026 no se contempla ni una sola inversión nueva, limitándose el presupuesto a arrastrar “saldos sin materializarse”.