La Junta apuesta por la "revolución verde" en la Semana de la Movilidad de Córdoba

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha inaugurado en la estación de autobuses de Córdoba la Semana Europea de la Movilidad 2025, una cita que este año se celebra bajo el lema Movilidad para todos y que busca "concienciar sobre la importancia de un transporte más sostenible, accesible e inclusivo", según explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Durante su intervención, la delegada destacó que la elección de la estación como punto de partida “simboliza el esfuerzo colectivo por avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y accesible, que conecta cada día la capital con decenas de municipios de la provincia”.

En esta línea, subrayó que la Junta de Andalucía comparte plenamente los objetivos de la Semana de la Movilidad dentro de su "apuesta por la revolución verde", donde el transporte público metropolitano es un pilar esencial. “Estamos mejorando redes, digitalizando servicios, incorporando flotas menos contaminantes y avanzando hacia una movilidad pensada para las personas”, ha señalado.

La delegada ha reconocido la labor del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, “clave para conectar el territorio y reducir desigualdades”.

Educación en movilidad sostenible

La inauguración ha contado además con la participación del alumnado de 2º de primaria del CEIP Noreña, que ha realizado una visita guiada para conocer el funcionamiento de la estación y el sistema de transporte público. “Educar desde la infancia en valores de sostenibilidad, responsabilidad y respeto por el entorno es fundamental para el futuro”, ha apuntado el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, presente en este acto acompañando a los escolares.

El Consorcio de Transporte ha preparado distintas actividades y medidas para fomentar el uso del transporte público durante estos días. Entre ellas, destaca la eliminación del coste de la fianza de la tarjeta metropolitana gratuita, el Día sin coche, el 22 de septiembre, en el que todos los viajes con tarjeta metropolitana serán gratuitos, el concurso de dibujo infantil, abierto hasta el 16 de octubre, bajo el lema Movilidad para todos, así como un incentivo a la juventud que consiste en que la tarjeta joven número 50.000 será premiada con una recarga de 50 euros.

Semana Europea de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible, promovida por las administraciones. Esta iniciativa fomenta un cambio de comportamiento hacia la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de 2025 es Movilidad para todas las personas.

Granados ha concluido recordando que la Semana Europea de la Movilidad “es una campaña y una llamada a la acción colectiva para avanzar hacia un modelo de transporte más limpio, inclusivo y responsable”.

Consorcio Provincial

Con ocasión de este acto, la delegada de Fomento ha ofrecido datos acerca de la actividad del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Córdoba. En 2025 se han realizado hasta la fecha 514.979 viajes, un 4% más que el año anterior. Hay 129.874 tarjetas activas, 25.500 más que en 2024. El número de tarjetas joven asciende a 49.540. Desde el pasado mes de julio, que entraron en vigor las bonificaciones, se han expedido 751 nuevas tarjetas.