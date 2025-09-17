Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nombramiento

José Manuel Rodríguez-Carretero, nuevo secretario general de CECO

Sustituye en el cargo a Joaquín Gisbert, quien se jubila tras 40 años dedicado a la organización empresarial

Junta general de CECO.

Junta general de CECO. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La junta directiva de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha aprobado por unanimidad la propuesta del presidente, Antonio Díaz, para el nombramiento de José Manuel Rodríguez-Carretero como nuevo secretario general de la Confederación, en sustitución de Joaquín Gisbert, quien se jubila tras 40 años dedicado a la organización empresarial cordobesa.

Rodríguez-Carretero, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, ha estado muy vinculado a la actividad empresarial y a asociaciones empresariales de la provincia, según han informado este miércoles desde CECO. Desde el 2011 y hasta la fecha ha sido el gerente de la Asociación Provincial de Talleres, Automoción y Movilidad de Córdoba (Atradeco), secretario general de la Federación Andaluza de Asociaciones Empresariales de Talleres (Faetan Andalucía) y miembro de la Junta Directiva de Ganvam, asociación nacional del sector. Asimismo, ha ocupado también la secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de Córdoba (Femeco) y ha sido vocal del Comité Ejecutivo de CECO. Esta vocalía la ocupará a partir de ahora Carlos Toledano, presidente de Atradeco, a propuesta del presidente de la Confederación.

Junta directiva de CECO.

Junta directiva de CECO. / CÓRDOBA

Rodríguez-Carretero, vinculado a la gestión y prestación de servicios empresariales, entre ellos la negociación colectiva y el comercio exterior, ha conocido y ha participado activamente de la realidad empresarial de Córdoba y provincia en sectores como el metal, la joyería y el agro. Igualmente, y en representación de CECO, forma parte del Consejo Social de la ciudad de Córdoba, en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Economía.

Rodríguez-Carretero sustituye en el cargo a Joaquín Gisbert, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y vinculado a CECO desde su Área Económica, Fiscal y Financiera desde el año 1985, ocupando la Secretaría General desde 2015. De este modo, el próximo 3 de octubre, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, tendrá lugar un acto de reconocimiento al que ha sido hasta hoy secretario general de la Confederación.

En otro orden de asuntos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha cerrado el orden del día de la junta directiva de CECO analizando los principales proyectos de crecimiento que se desarrollaran en la ciudad a partir de este curso.

