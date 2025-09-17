El Imdeec subvencionará la contratación de jóvenes en comercios de Córdoba y negocios de mayores de 50 años

Los presupuestos del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), que se llevan mañana jueves al consejo rector, crecen un 13% respecto al 2025 hasta alcanzar los 6.951.928 euros (803.274 euros más que el año pasado). La presidenta de la entidad y primera teniente de alcalde de Empleo, Blanca Torrent, ha defendido la utilidad del Imdeec para "el impulso del crecimiento de Córdoba y como palanca de creación de empleo y desarrollo". La presidenta del Imdeec ha puesto en valor que el PP haya ido incrementando el dinero destinado al Imdeec desde que llegó a la Alcaldía de Córdoba en 2019, cuando las cuentas de este instituto eran de 3,5 millones. "En seis años casi lo hemos duplicado", ha recordado Torrent.

3,5 millones en subvenciones

"Con esta subida lo que queremos principalmente es llegar a mejorar las ayudas económicas para nuestros autónomos y pymes cordobesas". Así, en el plan estratégico de subvenciones del Imdeec se ha reservado una partida de ayudas que contempla una subida de medio millón de euros, alcanzando los 3,5 millones, "lo que supera con creces el 1,4 que nos encontramos en el 2019", ha añadido la edil. "Seguimos trabajando en las necesidades reales de nuestro tejido productivo de la empresa cordobesa en todas las fases de vida de dichas pymes".

Novedades en ayudas al tercer sector

A estas ayudas se sumará la convocatoria de subvenciones dirigidas al tercer sector, que incluyen novedades en la convocatoria de autoempleo, es decir, la que va dirigida a la financiación del lanzamiento de nuevos negocios. Además, el Imdeec quiere lanzar una línea concreta para colaborar en la contratación de jóvenes en los comercios locales para que puedan formarse y, por otra parte, una línea en la que se quiere apostar por los mayores de 50 años en su primer año de establecimiento del negocio para que crezca y se consolide. Blanca Torrent ha asegurado que tratará de consensuar todas estas novedades con la oposición.

De ese incremento de 800.000 euros, 500.000 euros, el 60%, se va a dedicar a los autónomos, empresas y entidades, y el 40% restante al impulso del emprendimiento y la formación. Además, al capítulo 2 del presupuesto, que corresponde a los bienes corrientes y a los servicios, se van a dedicar 1.180.000 de euros (frente al millón del pasado año), que irán destinados en su mayoría a la incubadora Córdoba Biotech. En cuanto al capítulo 1, de gastos de personal, que pasará de 2.000.000 a 2.100.000 de euros.