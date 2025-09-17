Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 17 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Recital poético
‘Los poetas de Córdoba leen a Carlos Clementson’
Los poetas de Córdoba leen a Clementson, recital poético que será presentado por Jesús Cabrera.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
Poesía en el Centro
Alfredo Jurado conversará con Rafaela Hames
Nueva sesión de Poesía en el Centro. En esta ocasión, Alfredo Jurado mantendrá una conversación con Rafaela Hames en torno a su último libro El ritual de la lluvia (Ed. Ánfora). La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Pública ‘Grupo Cántico’.
Avda. de América, s/n.
19.30 horas.
Muestra
Sigue ‘Un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
Muestra
‘Escalas fractales’
El artista cordobés Jacinto Lara (Fernán Núñez, 1953) está estrechamente vinculado al concepto de fractales en su obra, especialmente en su faceta como pintor, escultor y grabador. Su trabajo a menudo explora estructuras repetitivas y patrones geométricos que se relacionan con la idea de fractales.
CÓRDOBA. Centro UCOCultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 09.00 a 18.00 horas.
