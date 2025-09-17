Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 18 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
María Josefa Cañete Leal
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.
