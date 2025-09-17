Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 18 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

María Josefa Cañete Leal

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  6. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  7. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  8. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 17 de septiembre

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Efectivos aéreos y terrestres controlan un incendio forestal declarado en el paraje de La Colina

Efectivos aéreos y terrestres controlan un incendio forestal declarado en el paraje de La Colina

Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío

Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío

El Congreso Nacional de Áridos se reunirá en Córdoba para abordar el desarrollo sostenible

El Congreso Nacional de Áridos se reunirá en Córdoba para abordar el desarrollo sostenible

La Junta apuesta por la "revolución verde" en la Semana de la Movilidad de Córdoba

La Junta apuesta por la "revolución verde" en la Semana de la Movilidad de Córdoba
Tracking Pixel Contents