Euromillones reparte un millón de euros en Córdoba

El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado un premio de un millón de euros en el barrio de Ciudad Jardín. En concreto, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en el despacho receptor número 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 16 de septiembre, ha estado formada por los números 35, 09, 13, 01 y 40. Las estrellas son 6 y 5. La recaudación ha ascendido a 40.681.088,80 euros.

En el sorteo de Euromillones del martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en el Despacho Receptor número 29.125 de Cerceda (A Coruña), situado en La Picota, 23 - Meirama.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 53 millones de euros.

