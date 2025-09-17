Sorteos
Euromillones reparte un millón de euros en Córdoba
El boleto acertante de la combinación del martes ha sido validado en el despacho de la calle alcalde Sanz Noguer, en Ciudad Jardín
El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado un premio de un millón de euros en el barrio de Ciudad Jardín. En concreto, el boleto acertante de El Millón ha sido validado en el despacho receptor número 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 16 de septiembre, ha estado formada por los números 35, 09, 13, 01 y 40. Las estrellas son 6 y 5. La recaudación ha ascendido a 40.681.088,80 euros.
En el sorteo de Euromillones del martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en el Despacho Receptor número 29.125 de Cerceda (A Coruña), situado en La Picota, 23 - Meirama.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 53 millones de euros.
Además, el boleto acertante de El Millón, con código TBG54152, ha sido validado en el despacho receptor número 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre