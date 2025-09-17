Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha avanzado que el Ayuntamiento de Córdoba prepara "un proyecto revolucionario" para el nuevo Balcón del Guadalquivir una vez que concluya la obra del tanque de tormentas que acomete en la actualidad la empresa municipal. La previsión pasa por concluir el proyecto de construcción del tanque y la nueva fisonomía de ese espacio frente al centro comercial El Arcángel (justo al lado del avión cultural) en el primer trimestre del 2026.

Hace unos meses, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya anunció que el nuevo balcón sería "más amable" que el que había antes del inicio de la obra del tanque de tormentas. Este miércoles, García Ibarrola ha informado de que la idea es "acercar el río a esa zona" y hacerla "más amable" con la eliminación del hormigón, con el incremento de sombras y con procesos de renaturalización como los que se están haciendo en otras fuentes de la ciudad como la de la plaza de Las Tendillas o de Vallellano. El conjunto compone una bajada en terrazas desde la cota más alta de la avenida hasta el cauce, y consigue, por medio de las láminas de agua y de los puentes que las conectan, "acercar la experiencia del agua a los ciudadanos".

Imagen del Balcón del Guadalquivir, con la obra del tanque de tormentas al fondo. / Manuel Murillo / COR

Un proyecto de 2004

La imagen del Balcón del Guadalquivir que había antes del comienzo de las obras del tanque de tormentas es un proyecto del año 2004, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg. El diseño dividió en terrazas el amplio espacio público y jugó con distintas láminas de agua, que en los últimos años estuvieron secas por las fisuras y las pérdidas de agua de los estanques.

Obra del tanque de tormentas

La empresa municipal de aguas adjudicó la obra del tanque de tormentas en el mes de mayo del 2023 por más de 18,4 millones de euros (más casi 4 de IVA) tras salir a licitación por 24 millones. La construcción de la infraestructura hidráulica en el Balcón del Guadalquivir se inició en septiembre de ese año con un plazo por delante para su ejecución de dos años. Distintos problemas han ocasionado cierto retraso de esta actuación, que a priori concluirá en el primer trimestre del año 2026.

El presidente de Emacsa ha informado este miércoles de que la idea es terminar el tanque de tormentas y planear "los cuatro o cinco" tanque de tormenta que el Ayuntamiento quiere instalar en la ciudad. De momento, Emacsa tiene previstas posibles ubicaciones.