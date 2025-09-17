Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo espacio público

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

La empresa prevé la finalización de las obras en el primer trimestre del 2026

Tanque de tormentas en obras en el Balcón del Guadalquivir.

Tanque de tormentas en obras en el Balcón del Guadalquivir. / Manuel Murillo

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha avanzado que el Ayuntamiento de Córdoba prepara "un proyecto revolucionario" para el nuevo Balcón del Guadalquivir una vez que concluya la obra del tanque de tormentas que acomete en la actualidad la empresa municipal. La previsión pasa por concluir el proyecto de construcción del tanque y la nueva fisonomía de ese espacio frente al centro comercial El Arcángel (justo al lado del avión cultural) en el primer trimestre del 2026.

Hace unos meses, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya anunció que el nuevo balcón sería "más amable" que el que había antes del inicio de la obra del tanque de tormentas. Este miércoles, García Ibarrola ha informado de que la idea es "acercar el río a esa zona" y hacerla "más amable" con la eliminación del hormigón, con el incremento de sombras y con procesos de renaturalización como los que se están haciendo en otras fuentes de la ciudad como la de la plaza de Las Tendillas o de Vallellano.  El conjunto compone una bajada en terrazas desde la cota más alta de la avenida hasta el cauce, y consigue, por medio de las láminas de agua y de los puentes que las conectan, "acercar la experiencia del agua a los ciudadanos".

Tanque de tormentas obras balcon del guadalquivir

Imagen del Balcón del Guadalquivir, con la obra del tanque de tormentas al fondo. / Manuel Murillo / COR

Un proyecto de 2004

La imagen del Balcón del Guadalquivir que había antes del comienzo de las obras del tanque de tormentas es un proyecto del año 2004, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg. El diseño dividió en terrazas el amplio espacio público y jugó con distintas láminas de agua, que en los últimos años estuvieron secas por las fisuras y las pérdidas de agua de los estanques.

Obra del tanque de tormentas

La empresa municipal de aguas adjudicó la obra del tanque de tormentas en el mes de mayo del 2023 por más de 18,4 millones de euros (más casi 4 de IVA) tras salir a licitación por 24 millones. La construcción de la infraestructura hidráulica en el Balcón del Guadalquivir se inició en septiembre de ese año con un plazo por delante para su ejecución de dos años. Distintos problemas han ocasionado cierto retraso de esta actuación, que a priori concluirá en el primer trimestre del año 2026.

Noticias relacionadas y más

El presidente de Emacsa ha informado este miércoles de que la idea es terminar el tanque de tormentas y planear "los cuatro o cinco" tanque de tormenta que el Ayuntamiento quiere instalar en la ciudad. De momento, Emacsa tiene previstas posibles ubicaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  6. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  7. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  8. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre

UGT lamenta la situación de MRW tras entrar en concurso de acreedores la franquicia de la empresa en Córdoba

UGT lamenta la situación de MRW tras entrar en concurso de acreedores la franquicia de la empresa en Córdoba

José Manuel Rodríguez-Carretero, nuevo secretario general de CECO

José Manuel Rodríguez-Carretero, nuevo secretario general de CECO

Quirónsalud alerta del aumento de cáncer de pulmón en no fumadores: estos son los factores de riesgo

Quirónsalud alerta del aumento de cáncer de pulmón en no fumadores: estos son los factores de riesgo

Cosmopoética reivindica la literatura como resistencia en una edición con Junot Díaz, Sergio Ramírez o Mayra Santos-Febres

Cosmopoética reivindica la literatura como resistencia en una edición con Junot Díaz, Sergio Ramírez o Mayra Santos-Febres

García Ibarrola dice que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes

García Ibarrola dice que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes

Los bomberos de Córdoba rescatan a una niña de 3 años y su madre de un ascensor en Fátima

Los bomberos de Córdoba rescatan a una niña de 3 años y su madre de un ascensor en Fátima

El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis recibe un premio por su enfoque integral de enfermedades emergentes

El Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis recibe un premio por su enfoque integral de enfermedades emergentes

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas
Tracking Pixel Contents