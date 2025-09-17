Efectivos aéreos y terrestres estabilizan un incendio forestal declarado en Córdoba capital

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde las 16.30 horas de este miércoles en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje de La Colina, en Córdoba capital. Apenas una hora después de su inicio se ha podido estabilizar.

En la zona han intervenido en un primer momento un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un camión autobomba. Tras su estabilización, del paraje se han retirado los aviones de carga en tierra.