El Congreso Nacional de Áridos se reunirá en Córdoba para abordar el desarrollo sostenible.

La Federación de Áridos (FdA), que representa los intereses de las empresas productoras de áridos de España tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ha presentado el 7º Congreso Nacional de Áridos y su programa definitivo, que se desarrollará bajo el lema Áridos 2025, esenciales y estratégicos para el desarrollo sostenible, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba del 22 al 24 de octubre y servirá como punto de encuentro para un sector que representa a la industria extractiva con mayor volumen de Europa, con 3.000 millones de toneladas de producción, y que emplea a casi 190.000 personas en este continente.

Los detalles han sido facilitados este miércoles en una rueda de prensa con la presencia del alcalde, José María Bellido, y del director general de Minas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo. Al igual que sucedió en las seis primeras ediciones, se ha recibido la credencial de la Casa de S.M. el rey Felipe VI aceptando también la presidencia de honor de esta edición y se ha confirmado también la presencia del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, Economía y Empleo, Blanca Torrent, ha dado la bienvenida y ha asegurado que "el Centro de Exposiciones será un gran escenario para acoger este congreso y celebramos que cada vez más entidades pongan el foco en la ciudad para la celebración de sus eventos".

El presidente del Comité Organizador, de la Federación de Áridos y de Arigal, Alberto Novoa, ha comentado que "el sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica".

Los áridos, según ha señalado también, "son fundamentales para otros sectores estratégicos del futuro, como las nuevas energías, el almacenamiento de electricidad y la fabricación de baterías". Novoa ha resaltado lo esencial de los áridos como materia prima, ha abordado los objetivos principales del Congreso, entre los que destacan: situar al sector dentro de las políticas contra el cambio climático, presentar al sector como una oportunidad primordial para el empleo, dar a conocer las buenas prácticas medioambientales de las empresas de áridos o demostrar a la sociedad la importancia estratégica de la actividad del sector.

Los grandes retos de España

Mientras, el alcalde ha declarado que "enorgullece poder recibiros en Córdoba y nos ayuda a seguir creciendo como ciudad acogedora de grandes eventos". "Este es un congreso importante, por el sector al que representa, fundamental para el desarrollo económico del país", ha apuntado, para agregar que "se van a sentar las bases de los grandes retos que tiene España para los próximos años y, que Córdoba quede ligado a esto, es importante".

Por su parte, el director general de Minas de la Junta ha resaltado la especial relevancia del evento para Andalucía, líder nacional en producción de productos de cantera. En este sentido, ha señalado también que "la Junta ha apostado decididamente por apoyar y patrocinar su celebración y por desarrollar una activa participación, tanto en el plano institucional como en el de las áreas expositiva y científica".

Respecto al desarrollo del 7º CNA, considera que "el Congreso constituirá un punto de encuentro de referencia para el sector extractivo nacional en un momento como el actual en el que se enfrenta a importantes y apasionantes desafíos derivados del actual escenario geopolítico internacional".

Al hilo, ha apuntado que, "en este contexto, las políticas que la Junta de Andalucía está desarrollando en la materia habrán de coadyuvar a conseguir que el sector extractivo siga contribuyendo de manera segura, perdurable y comprometida a la garantía del progreso y desarrollo de nuestra sociedad, a la par que dando eficaz respuesta a las legítimas demandadas de la ciudadanía en relación con el mismo".

El programa

Y el director general de la Federación de Áridos, César Luaces, ha desgranado el contenido del programa oficial de un congreso que reunirá a más de 800 personas. Entre los asistentes, ha destacado la presencia de empresarios y técnicos, las administraciones competentes en minas, medio ambiente e infraestructuras, así como de expertos procedentes del mundo académico y de múltiples instituciones de ámbito nacional e internacional.

En este sentido, como en los seis congresos anteriores, se espera una importante participación internacional con personas procedentes de unos 25 países, dado que, en los días previos, se celebrará también la reunión del Global Aggregates Information Network (GAIN), por lo que, nuevamente, esta edición volverá a tener una importante repercusión fuera de nuestras fronteras.

Las numerosas sesiones técnicas y mesas redondas programadas abordarán todos los aspectos estratégicos de la industria, desde las cuestiones técnicas, a la calidad, el medio ambiente, la biodiversidad, el cambio climático, la economía circular, la seguridad y la salud laboral, la comunicación y divulgación, la industria 4.0, así como la gestión empresarial y económica.

Así, el congreso será la plataforma de evaluación del desempeño del Plan Estratégico del Sector de los Áridos-Áridos 2030, y contará con una exposición técnica y comercial muy relevante, donde las empresas fabricantes de equipos e instalaciones, así como los proveedores de servicios, podrán exponer las últimas novedades tecnológicas y avances que permitirán al sector progresar hacia la vanguardia de la industria del siglo XXI.