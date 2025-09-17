Condenado a tres años de prisión por quemar una tienda de colchones en Santa Rosa bajo los efectos del alcohol y el LSD

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de más de 72.000 euros a un hombre que incendió de manera intencionada una tienda de colchones en el barrio de Santa Rosa, en la capital cordobesa. El fuego se propagó rápidamente y afectó a parte del edificio y a varios vehículos.

Los hechos ocurrieron de madrugada, a las 4.15 horas del 11 de febrero de 2023. Según recoge la sentencia, el acusado, un joven de 26 años que había consumido alcohol y LSD, utilizó un mechero para prender fuego a un cable que colgaba de la fachada del establecimiento. Las llamas se extendieron con rapidez al toldo y al sistema de aire acondicionado, lo que permitió que el fuego alcanzara el interior del local.

El fuego se extendió rápidamente

Al tratarse de una colchonería, con materiales altamente inflamables, la propagación fue inmediata y generó una densa humareda que obligó a una intervención prolongada de los Bomberos de Córdoba, quienes permanecieron en la zona durante toda la mañana siguiente para evitar rebrotes.

Estado en el que quedaron las zonas comunes del edficio tras el incendio. / Ó. BARRIONUEVO

El incendio también afectó a un turismo y un ciclomotor estacionados en las inmediaciones, además de a un local colindante y a algunas viviendas del edificio. La magnitud del siniestro obligó al desalojo completo del bloque para garantizar la seguridad de los vecinos. Los bomberos accedieron al interior para comprobar que no quedaban personas atrapadas ni necesitadas de asistencia.

El tribunal subraya en su fallo que el consumo de alcohol y drogas fue un factor “determinante” en la comisión de los hechos. Cuando la Policía Local llegó al lugar, el propio acusado reconoció ser el autor del incendio.

Los bomberos inspeccionan la colchonería tras el incendio. / Ó. BARRIONUEVO

Condena

Finalmente, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha impuesto una condena de tres años de prisión por un delito de incendio, tipificado en el artículo 351 del Código Penal. Asimismo, el condenado deberá abonar un total de 72.788,68 euros en concepto de indemnización a dos negocios, dos propietarios de viviendas y los dueños de una motocicleta y un coche. La mayor cuantía corresponde a la propietaria de la colchonería, que recibirá 67.557,16 euros por los daños ocasionados.