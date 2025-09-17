Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Más de un centenar de agentes desplegados en una importante operación contra el narcotráfico en Palma del Río

Se han desplazado guardias civiles desde diversos puntos de la provincia para realizar registros y controles en el Quinto Centenario y Rafael Alberti

Importante operación contra el narcotráfico en Palma del Río.

Importante operación contra el narcotráfico en Palma del Río. / JOSÉ MUÑOZ CARO

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

La Guardia Civil está llevando a cabo una importante operación contra el tráfico de drogas en Palma del Río. Más de un centenar de agentes se han desplazado desde diversos puntos de la provincia y la comarca para realizar registros y controles en dos barrios de la ciudad, el Quinto Centenario y Rafael Alberti.

El operativo se compone de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Grupo Rural de Seguridad y patrullas de otros municipios y provincias así como un helicóptero del Instituto Armado. Se están llevando a cabo registros desde las 12.00 horas de este miércoles 17 de septiembre en inmuebles de la calle Venezuela, situada en el barrio del Quinto Centenario y en la calle Azahar, de la barriada Rafael Alberti.

Fuentes consultadas por este medio indican que se prevén detenciones en esta operación que busca acabar con redes de narcotráfico. Los agentes continúan trabajando en ambos barrios. De momento no se tienen constancia de arrestos o incautaciones.

