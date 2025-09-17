Sucesos
Los bomberos rescatan a una niña de 3 años y su madre de un ascensor en Fátima
La mujer estaba muy nerviosa y no esperó la llegada de los técnicos
Los bomberos de Córdoba han rescatado a varias personas de un ascensor en un edificio en Fátima, en Córdoba capital, entre ellas una menor de tres años y su madre. Según han informado Fuentes del SEIS, ambas se encontraban "muy nerviosas" y no pudieron esperar a la que los técnicos solventaran la avería.
El rescate tuvo lugar sobre las 22.30 de ayer martes en el número 19 de la avenida Virgen de Fátima y, según han detallado los bomberos, de la niña y la mujer, había otras personas en el ascensor.
