Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

La delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, mantuvo este martes un encuentro con representantes del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba y del Sindicato de Enfermería Satse, en el que se analizó la situación de las matronas en los centros de la provincia y se abordaron propuestas para seguir reforzando su papel en la atención primaria.

En la reunión participaron, junto a la delegada, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez; la representante del grupo de trabajo de matronas del Colegio, Anabel González; y el responsable de Atención Primaria de Satse, Francisco Gavilán.

Las tres partes celebraron el incremento del número de matronas desde 2019. Además, el Colegio y Satse plantean como objetivo que cada Zona Básica de Salud cuente con una matrona, lo que supondría contar con 18 matronas más en la provincia.