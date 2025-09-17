Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención primaria

Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

Satse, el Colegio de Enfermería y la Consejería de Salud se reúnen para abordar diferentes propuestas sobre el futuro de la profesión

Reunión entre Satse, Colegio de Enfermería y Salud.

Reunión entre Satse, Colegio de Enfermería y Salud. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, mantuvo este martes un encuentro con representantes del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba y del Sindicato de Enfermería Satse, en el que se analizó la situación de las matronas en los centros de la provincia y se abordaron propuestas para seguir reforzando su papel en la atención primaria.

En la reunión participaron, junto a la delegada, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez; la representante del grupo de trabajo de matronas del Colegio, Anabel González; y el responsable de Atención Primaria de Satse, Francisco Gavilán.

Las tres partes celebraron el incremento del número de matronas desde 2019. Además, el Colegio y Satse plantean como objetivo que cada Zona Básica de Salud cuente con una matrona, lo que supondría contar con 18 matronas más en la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  6. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  7. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  8. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre

Efectivos aéreos y terrestres controlan un incendio forestal declarado en el paraje de La Colina

Efectivos aéreos y terrestres controlan un incendio forestal declarado en el paraje de La Colina

Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

Analizan en Córdoba cómo reforzar la figura de las matronas en los centros de salud

Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío

Así será el centro de visitantes de la Sinagoga de Córdoba: una visita sensorial al mundo judío

El Congreso Nacional de Áridos se reunirá en Córdoba para abordar el desarrollo sostenible

El Congreso Nacional de Áridos se reunirá en Córdoba para abordar el desarrollo sostenible

La Junta apuesta por la "revolución verde" en la Semana de la Movilidad de Córdoba

La Junta apuesta por la "revolución verde" en la Semana de la Movilidad de Córdoba

García Ibarrola dice que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes

García Ibarrola dice que la subida del recibo del agua de Emacsa supondrá "solo 30 céntimos" más al mes

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

Emacsa hará "un proyecto revolucionario" en el Balcón del Guadalquivir cuando concluya el tanque de tormentas

Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita

Vox quiere recurrir el cambio de nombre de la estación de Córdoba y arremete contra Julio Anguita
Tracking Pixel Contents