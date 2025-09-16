Vimcorsa presenta un presupuesto de 12,5 millones para activar la construcción de casi 950 VPO

El presidente de la empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico, y la gerente de la misma, Rocío Oria, han presentado este martes las líneas general del presupuesto de la empresa para 2026, que pasará por su consejo rector el próximo jueves. En cuanto a lo que tiene que ver con el impulso a la vivienda de protección oficial (VPO), el presupuesto de Vimcorsa recoge una inversión de casi 12,5 millones de euros para el año que viene, con el objetivo de empezar o dejar encauzada la construcción de cerca de 950 pisos, bien en régimen de compra o bien para destinarlos al alquiler.

En venta

Las promociones proyectadas, eso sí, se encuentran en distintas fases del proceso, toda vez que se espera que ninguna esté totalmente acabada para el año que viene. Las que están más cerca de iniciar su construcción son las 30 viviendas que se levantarán en el Campo de la Verdad, en la Acera de Granada. En este caso, la previsión de inicio de obra se marca para el primer trimestre de 2026, de forma que cuando acabe el año se encuentren ejecutadas en un 70%. Para 2027, estos pisos en el Distrito Sur estarán terminados, mientras que su comercialización, así como la licitación de la obra, se espera que lleguen para finales de este mismo 2025. Aquí, la inversión que hará Vimcorsa será de 4,7 millones, de los cuales, más de 3,2 se invertirán el año que viene.

Miguel Ángel Torrico y Rocío Oria, antes de presentar los presupuestos de 2026. / MELLADO

Para 2026 también está previsto que comience la obra de 84 pisos en los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Estos tardarán más en ejecutarse, pues el objetivo es empezar la obra en el último trimestre del año que viene y que finalicen ese ejercicio con una ejecución del 13%. Estarán acabados para 2028 y en total se invertirán en su ejecución 13,2 millones (algo más de dos millones en el presupuesto de 2026). Esta obra, eso sí, depende de la urbanización de los terrenos, que corre a cargo del Estado. Por esto mismo, Torrico ha aprovechado para pedir al Gobierno que inicie las obras. El año que viene también comenzará la construcción de 30 pisos en San Rafael de la Albaida, en concreto, en el tercer trimestre, y estarán acabados dentro de dos años. La inversión total será de 4,3 millones, de los cuales algo más de dos ya se ejecutarán el año que viene.

Y en el apartado de VPO que se destinará a la venta hay otras tres promociones, todas en el O-4, es decir, en Huerta de Santa Isabel Oeste, barrio que se encuentra ahora mismo en proceso de urbanización. Las obras de las tres empezarán en 2027. Hay una promoción con 231 pisos cuyo proyecto se va a adjudicar en breves y que se espere que esté terminada para 2029, en este caso, estos pisos tienen recogido en el presupuesto de 2026 405.000 euros. Otra promoción tendrá también 231 viviendas y la licitación del proyecto se espera para 2026, para lo que se reservan 1,5 millones de las cuentas. La última promoción de Vimcorsa en este barrio será una de 153 pisos cuyo proyecto se licitará en 2026 y que cuenta con 977.000 euros en las cuentas de Vimcorsa de 2026.

Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo

En total, de aquí a los próximos años, Vimcorsa construirá 759 VPO para ponerlas a la venta que tendrán una inversión total de 115 millones de euros.

En alquiler

En cuanto a las viviendas que Vimcorsa construirá para ponerlas en alquiler, son tres promociones que se iniciarán en 2026 con la previsión de que estén concluidas en 2028. Son 90 apartamentos para mayores en Fátima (con una inversión de 11,8 millones, de los cuales 715.000 euros serán del presupuesto de 2026); 65 alojamientos para jóvenes en el Pretorio (inversión total de 10,4 millones, 1,1 para el año que viene) y otros 34 en Villarrubia tanto para jóvenes como mayores (5,8 millones en total, 358.000 el año que viene). En total, son 948 viviendas para ponerlas en alquiler que tendrán una inversión total de casi 28 millones.

Además, aquí habría que añadir el Plan Vives, un proyecto que prevé construir hasta 600 alojamientos para jóvenes en siete barrios de la ciudad, pero que se irá desarrollando poco a poco y según la disponibilidad presupuestaria. En este caso, los ya nombrados 65 apartamentos del Pretorio serán los primeros en ejecutarse dentro de este proyecto.

Alrededores de la zona donde se construirán los primeros pisos del Plan Vives. / A. J. GONZÁLEZ

La adjudicación de la VPO, por sorteo

Durante la presentación del presupuesto, Rocío Oria también ha confirmado que todas las promociones proyectadas se adjudicarán con el nuevo modelo, que recupera el método del sorteo para asegurar más igualdad a la hora de acceder a la VPO. Está previsto que pueda empezar a aplicarse a principios del año que viene.

En definitiva, y según ha señalado Torrico, los presupuestos que presenta Vimcorsa son "consecuencia de un gran esfuerzo inversor realizando por parte del Ayuntamiento dentro de sus posibilidades" y ha asegurado que ese esfuerzo inversor que se ha hecho y se hará en materia de vivienda en este madanto 2023-2027 será "el mayor de los últimos 20 años".