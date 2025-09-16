Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La valoración de la consejera de Cultura sobre las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral; la estación de trenes bajo el nombre de Julio Anguita y el plan de Vimcorsa para construir casi 950 VPO centran el foco informativo

Autoridades se fotografían junto al letrero de 'Córdoba-Julio Anguita' que ya luce en la estación de trenes de la ciudad.

Autoridades se fotografían junto al letrero de 'Córdoba-Julio Anguita' que ya luce en la estación de trenes de la ciudad. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, ha comparecido esta tarde en el Parlamento andaluz y ha abordado el asunto del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, producido el pasado mes de agosto. Del Pozo ha destacado la rapidez en las actuaciones tras el fuego y ha pedido darle “valor y reconocimiento al compromiso y el trabajo de los profesionales” que intervinieron. Esta noticia centra el foco informativo, aunque otros dos asuntos acaparan también los titulares. En primer lugar, explicamos que la estación de trenes de Córdoba ya luce el nombre de Julio Anguita, quien fuera primer alcalde democrático de la ciudad. En segundo término, informamos sobre el plan de Vimcorsa para construir casi 950 VPO.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Toros

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  6. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  7. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el Centro de Córdoba
  8. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante

Estas son las fechas clave del Vía Crucis Magno de Córdoba que pondrá a 34 hermandades en la calle

Estas son las fechas clave del Vía Crucis Magno de Córdoba que pondrá a 34 hermandades en la calle

Transportes inicia el arreglo del asfalto de la A-4 entre Córdoba y El Carpio

Transportes inicia el arreglo del asfalto de la A-4 entre Córdoba y El Carpio

Hacemos Córdoba denuncia la nueva subida del agua prevista para 2026 y la tilda de "engaño" del alcalde

Hacemos Córdoba denuncia la nueva subida del agua prevista para 2026 y la tilda de "engaño" del alcalde

La AECC de Córdoba abre la inscripción para la 18ª Marcha y 10ª Carrera contra el Cáncer

La AECC de Córdoba abre la inscripción para la 18ª Marcha y 10ª Carrera contra el Cáncer

La consejera de Cultura destaca la rapidez en las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral

La consejera de Cultura destaca la rapidez en las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral

Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre

Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre

Los sindicatos consideran “inaceptable” el aumento de listas de espera para operarse en Córdoba

Los sindicatos consideran “inaceptable” el aumento de listas de espera para operarse en Córdoba

Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba

Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
Tracking Pixel Contents