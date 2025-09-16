La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La valoración de la consejera de Cultura sobre las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral; la estación de trenes bajo el nombre de Julio Anguita y el plan de Vimcorsa para construir casi 950 VPO centran el foco informativo
La consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, ha comparecido esta tarde en el Parlamento andaluz y ha abordado el asunto del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, producido el pasado mes de agosto. Del Pozo ha destacado la rapidez en las actuaciones tras el fuego y ha pedido darle “valor y reconocimiento al compromiso y el trabajo de los profesionales” que intervinieron. Esta noticia centra el foco informativo, aunque otros dos asuntos acaparan también los titulares. En primer lugar, explicamos que la estación de trenes de Córdoba ya luce el nombre de Julio Anguita, quien fuera primer alcalde democrático de la ciudad. En segundo término, informamos sobre el plan de Vimcorsa para construir casi 950 VPO.
- La consejera de Cultura destaca la rapidez en las actuaciones tras el incendio de la Mezquita-Catedral
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Vimcorsa presenta un presupuesto de 12,5 millones para activar la construcción de casi 950 VPO
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Audiencia juzgará el jueves a David Dorado y llama de testigo al alcalde por el caso Infraestructuras
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- El Ministerio de Transportes inicia el arreglo del asfalto de la A-4 entre Córdoba y El Carpio
- Urbanismo emite una instrucción para fijar los usos de los cuartos de basura construidos para la recogida neumática
- Más horas de quirófano, un hospital de día quirúrgico y conciertos con la privada: así quiere reducir Salud las listas de espera en Córdoba
- Córdoba, entre las capitales más baratas para compartir piso: este es el precio medio de una habitación
Provincia
- La Fiscalía investiga presuntas facturas irregulares en el Ayuntamiento de Villaviciosa
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán "lo antes posible"
Cultura
- Muere a los 89 años de edad Robert Redford, estandarte del nuevo y más progresista Hollywood
- El Teatro Avanti celebra 20 años como trinchera y referente cultural de Córdoba
Toros
- Lances de Futuro descarta la corrida de toros de octubre en Córdoba e incumple así el pliego de Los Califas
Internacional
- Israel arranca la ofensiva terrestre para tomar el control total de Ciudad de Gaza: "Si cae, caerá Hamás"
