La actualidad del martes 16 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los 178 destinos internacionales a los que se podrá volar desde Córdoba a partir del jueves; el estudio que mide la viabilidad del parking de Lepanto y la subida de la tasa del agua de Emacsa marcan el inicio del día

Terminal del aeropuerto de Córdoba.

Terminal del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El aeropuerto de Córdoba está adquiriendo una importancia creciente y ganando peso entre las aerolíneas. De hecho, desde este jueves, los cordobeses podrán viajar a un total de 178 destinos internacionales, con opciones tan lejanas e interesantes como Hong Kong o Nueva York. Y lo harán con una única escala, gracias a la nueva ruta hacia Barcelona-El Prat. A través de esa conexión, el aeródromo cordobés ganará una gran presencia internacional. Es la noticia que abre un boletín informativo con otras dos cuestiones principales. La primera, el informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre la viabilidad del parking de Lepanto y el traslado allí del mercado de la Mosca. El coste se iría hasta los 8,5 millones de inversión inicial. La segunda, la subida del 2,1% proyectada en la tasa del agua de Emacsa para el próximo 2026.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Campo

España

Deportes

  1. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  2. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
  5. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  6. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  7. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  8. La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba

