La actualidad del martes 16 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los 178 destinos internacionales a los que se podrá volar desde Córdoba a partir del jueves; el estudio que mide la viabilidad del parking de Lepanto y la subida de la tasa del agua de Emacsa marcan el inicio del día
El aeropuerto de Córdoba está adquiriendo una importancia creciente y ganando peso entre las aerolíneas. De hecho, desde este jueves, los cordobeses podrán viajar a un total de 178 destinos internacionales, con opciones tan lejanas e interesantes como Hong Kong o Nueva York. Y lo harán con una única escala, gracias a la nueva ruta hacia Barcelona-El Prat. A través de esa conexión, el aeródromo cordobés ganará una gran presencia internacional. Es la noticia que abre un boletín informativo con otras dos cuestiones principales. La primera, el informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba sobre la viabilidad del parking de Lepanto y el traslado allí del mercado de la Mosca. El coste se iría hasta los 8,5 millones de inversión inicial. La segunda, la subida del 2,1% proyectada en la tasa del agua de Emacsa para el próximo 2026.
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Construir un parking en altura en Lepanto y trasladar el mercado requeriría una inversión inicial de 8,5 millones
- Emacsa estudia subir de nuevo el precio del agua en Córdoba: este es el porcentaje de incremento para 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El número de pacientes que espera una operación en Córdoba sube en casi 2.000 personas en seis meses
- La reparación de la A-4 entre Córdoba y El Carpio obligará a cortar por tramos un carril de la autovía hasta diciembre
- Comienza el curso en Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos con "menos alumnos pero más profesores"
- El presupuesto de 2026 prevé 30 millones en inversiones y un endeudamiento de 22 millones
- El plan de gestión del centro histórico de Córdoba entra en vigor con el reto de ampliar su gobernanza
- Controversia entre administraciones por la coincidencia de una concentración pro Palestina y una procesión en Córdoba
Sucesos
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel
- Detenido en Palencia por amenazar con poner una bomba en la Mezquita-Catedral de Córdoba
Provincia
Campo
- El sector de la aceituna de mesa de Andalucía mira al cielo para superar las 600.000 toneladas en la campaña de verdeo
España
- Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una vivienda protegida
Deportes
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba