Carreteras
Transportes inicia el arreglo del asfalto de la A-4 entre Córdoba y El Carpio
La obra supondrá el corte parcial y por tramos de un carril de la autovía hasta diciembre
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado ya los trabajos que permitirán comenzar con las obras de rehabilitación y mejora del firme en la autovía A‐4, entre los kilómetros 374 y 399, en la provincia de Córdoba, o lo que es lo mismo, entre Córdoba capital y la localidad de El Carpio. Durante tres meses, se producirá el corte de una de las calzadas de la autovía, desviándose el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el desvío, con una longitud entre tres y cuatro kilómetros, irá avanzando con el desarrollo de las obras.
Los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno, de lunes a viernes. Los transfers se mantendrán los fines de semana, excepto los especiales que señala la DGT, que son el de El Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Constitución-Inmaculada, en diciembre. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 15 de diciembre.
Durante tales afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación del firme, consistente en la retirada del asfalto envejecido y la extensión de una nueva mezcla asfáltica.
