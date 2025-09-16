Los sindicatos consideran “inaceptable” el aumento de listas de espera para operarse en Córdoba

Los sindicatos CSIF y CCOO consideran “inaceptables” los datos de lista de espera quirúrgica y la demora media para ser operado correspondientes al primer semestre de este año que dio a conocer ayer el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las estadísticas oficiales indican que en junio había 23.578 cordobeses a la espera de una intervención, casi 2.000 personas más que en el semestre precedente.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, Josefa Díaz Ontiveros, califica de “muy preocupante” que en “nuestra provincia un número tan elevado de usuarios de la sanidad pública aguarden para ser intervenidos quirúrgicamente” y recuerda que “menos profesionales es igual a más listas de espera”. A su juicio, “estos datos son un claro reflejo del estado de sobrecarga y estrés que sufren nuestros profesionales en la sanidad pública”. “No entendemos los discursos triunfalistas sobre este asunto por parte de la Junta de Andalucía, cuando la situación empeora en Córdoba”, declara la representante sindical.

En este sentido, CSIF demanda inversiones importantes en recursos humanos para potenciar las "mermadas plantillas que tienen actualmente los centros sanitarios cordobeses para poder afrontar lo que, por desgracia, es hoy una realidad”.

Pacientes sin diagnosticar

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, califica de “inaceptables” y “vergonzosos” los datos facilitados por la Junta de Andalucía. Para Damas, “estas cifras son puro maquillaje porque ha crecido el número de pacientes que esperan ser atendidos por primera vez o el de pacientes que se encuentran en situación de limbo esperando una llamada para consulta, llegando en alguna especialidad hasta 425 días de espera en Andalucía” y “si una persona no se ha diagnosticado, no forma parte de la lista quirúrgica”. Además, “muchas de las personas que forman parte de estas listas de espera, ante el agravamiento de su salud, terminan optando por un seguro privado, dejando de engrosar las listas del SAS”, añade.

“Resulta incompresible y paradójico que, mientras aumentan las listas de espera, durante verano, Navidad y Semana Santa se cierren camas, que el hospital Los Morales esté infrautilizado, que se pare la actividad quirúrgica en los centros hospitalarios o tengamos el Hospital de Palma del Rio prácticamente cerrado, y que el Reina Sofia sume 18.456 personas en espera de una intervención, 2.437 personas más que hace un año”, critica José Damas.

Por otro lado, CCOO denuncia un aumento progresivo del presupuesto destinado a la externalización de servicios hacia la sanidad privada. “Ésta debe ser una opción voluntaria y en ningún caso convertirse en un sustitutivo de la sanidad pública, y menos aún, que la ciudadanía se vea obligada a contratar un seguro privado por no ser atendido en el servicio sanitario público”, recalca el secretario General de Sanidad quien rechaza “el cambio de modelo que nos quiere imponer el Gobierno del señor Moreno Bonilla, que apunta a que quien puede pagarlo, tiene sanidad, y quien no, no, por lo que estamos completamente en contra de dicho modelo”.