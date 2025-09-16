Un robo de cable provoca retrasos en trenes entre Córdoba y Guadajoz

Un robo de cable ha causado una avería en los sistemas de comunicación con los trenes que circulan entre Córdoba y Guadajoz, pedanía de Carmona (Sevilla), a primera hora de la mañana de este martes. La incidencia ha provocado retrasos en el transporte ferroviario, según ha informado Adif en un comunicado en redes sociales.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha explicado que dicha incidencia ha afectado a los trenes de alta velocidad de larga y media distancia. Según Adif, se han experimentado retrasos de una media de diez minutos en las líneas.

Poco después de informar de la incidencia, a las 7.55 de este martes, Adif ha señalado que una vez repuesto el material robado se han normalizado los sistemas y se ha restablecido la circulación con normalidad.