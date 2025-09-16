De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves

Desde Banjul (Gambia) hasta Nueva York (Estados Unidos), desde los cenotes de México hasta los rascacielos de Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, pasando por prácticamente todos los países europeos. A partir de este jueves 18 de septiembre, Córdoba estará conectada con hasta 178 destinos internacionales con una sola escala.

Esto será posible gracias al inicio de la nueva conexión con el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ofrecerá vuelos desde el aeródromo cordobés todos los jueves y domingos de manera indefinida —aunque por ahora los billetes solo se pueden adquirir hasta marzo de 2026—. Según la página web de AENA, con esta ruta hasta 66 países y 178 destinos internacionales, la mayoría europeos, pero también del Golfo Pérsico, China, América o África, estarán a un solo salto desde Córdoba. A ellos, hay que sumar otras 28 conexiones con ciudades del resto del país, como Vigo, A Coruña o Bilbao.

Desde AENA destacan que esta conexión «supone una mejora cualitativa tremenda», con un doble efecto: ampliar la oferta para los pasajeros y, al mismo tiempo, atraer a nuevas compañías al comprobar que «el aeropuerto mueve un volumen atractivo de viajeros».

Horarios

Vueling será la tercera aerolínea en operar en Córdoba este año —todo un hito—. La compañía volará los jueves a las 15.25 horas y los domingos a las 14.20, con llegada a Barcelona a las 17.05 y 16.00 horas, respectivamente. En sentido inverso, los vuelos partirán desde El Prat los jueves a las 13.10 y los domingos a las 12.05, aterrizando en Córdoba a las 14.50 y 13.45 horas. La ruta se cubrirá con un Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, lo que supone una oferta de 10.800 plazas hasta final de año.

La cifra se suma a la conexión que mantiene Binter con Gran Canaria y a los vuelos que ofreció Air Nostrum con Palma de Mallorca durante el verano, lo que permitirá, según Aena, «cerrar nuestro mejor año» en número de pasajeros. Solo en la temporada estival se han ofertado 22.800 asientos, multiplicando por cuatro las plazas del año pasado. En cuanto a los precios, varían según la fecha, pero todavía es posible encontrar billetes desde 22 euros.

Amplia variedad de destinos

La vinculación con el segundo aeropuerto de España y uno de los más transitados de la Unión Europea sitúa a Córdoba en una posición privilegiada: con una sola escala se podrá viajar a más de un centenar de destinos internacionales. Así, por ejemplo, el jueves 25 de septiembre será posible volar desde Córdoba hasta ciudades como San Francisco (Estados Unidos), Doha (Catar), El Cairo (Egipto) o, dentro de Europa, Copenhague (Dinamarca), Vilna (Lituania) o Praga (República Checa), entre muchas otras, con conexiones de apenas un par de horas.

Además, a partir del 18 de octubre, el vuelo de los jueves pasará a operarse los martes (con salida cinco minutos antes que la actual). Esto permitirá que, en un mismo día, el aeropuerto cordobés reciba dos vuelos de 180 pasajeros cada uno. Desde Aena aseguran que el aeródromo cuenta con «capacidad operativa suficiente» para atender este tipo de operaciones, «tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de medios disponibles».

Aena también señala que la llegada de vuelos fuera de la temporada de verano ayudará a desestacionalizar el turismo, puesto que, a su juicio, Córdoba es una provincia «muy propicia para que el turismo mantenga un comportamiento más o menos homogéneo a lo largo del año».

