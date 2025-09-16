Intenta matar a un hombre y apuñala a sus hijos, y acepta 4 años de prisión

Los dos principales acusados de participar en una reyerta con armas blancas, ocurrida en el barrio de Las Margaritas de Córdoba, han aceptado este martes, respectivamente, cuatro años y un año de prisión durante la vista celebrada por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba.

En el primer caso, el procesado ha sido condenado por intentar matar a un hombre y por apuñalar a dos hijos de esta víctima. El tribunal le ha aplicado las circunstancias atenuantes de drogadicción y de reparación del daño.

El segundo encausado, una de las víctimas referidas, ha sido condenado por agredir al principal procesado con una navaja. En su caso, los magistrados han tenido en cuenta la reparación total del daño. Ambos acusados participaron en una riña con seis personas implicadas, entre las que se hallaron víctimas y agresores. Los hechos ocurrieron en octubre del año 2021.

La sección segunda de la Audiencia también ha condenado, con sendas multas de 180 euros, a otros dos acusados por la comisión de delitos de maltrato de obra. El juicio había sido señalado para hoy, pero finalmente no se ha celebrado porque las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad sobre los hechos y las penas a imponer a sus autores.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal había solicitado un total de 13 años de cárcel para el principal acusado, por un delito de tentativa de homicidio y otros dos de lesiones. Esta persona tenía una orden de destierro (estaba obligado a vivir fuera de Córdoba) que se ha levantado este martes. Sí deberá cumplir las medidas de alejamiento planteadas por el Fiscal, que son de cinco años respecto a las dos víctimas del apuñalamiento y de 10 años respecto a la persona a la que intentó quitar la vida.

En cuanto al segundo acusado por la agresión con arma blanca, el Ministerio Público propuso tres años de privación de libertad y la prohibición de aproximarse al principal encausado durante cinco años.

Disputa en un salón de juegos

La disputa, que enfrentó a miembros de dos familias, comenzó en un salón de juegos. Después de un primer enfrentamiento, los acusados iniciaron una reyerta con armas blancas en las inmediaciones de la vivienda de uno de estos grupos.

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos, halló a una persona que yacía herida grave en el suelo y que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital Reina Sofía para ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.