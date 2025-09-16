Qué hacer hoy en Córdoba, martes 16 de septiembre de 2025

Novela

Se presenta ‘Migajas’, de Eduardo Soto-Trillo

Presentación de la novela Migajas, del jurista internacional y escritor Eduardo Soto-Trillo. Se trata de un relato sobre la vida de una trabajadora internacional humanitaria que va de conflicto en conflicto internacional, una interesante reflexión para los tiempos que corren.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 19.30 horas.

Exposición

‘K’in. Señor de ojo solar’

El Círculo de la Amistad inaugura hoy la exposición K’in. Señor de ojo solar, de Lucila Veloz Gutiérrez, artista mexicana residente en Córdoba. La muestra permanecerá abierta al público, en la sala Julio Romero de Torres, hasta el 15 de octubre.

CÓRDOBA. Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 20.00 horas.

Poemario

‘El rastro de los sueños’

Se presenta el poemario El rastro de los sueños, de Manuel Gahete. Colección de poesía año XXV (17). Acompaña al autor Calixto Torres, editor literario.

CÓRDOBA. Salón de Columnas del edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 20.00 horas.

BVA

Conferencia ‘La revolución verde’

La Biblioteca Viva de al-Andalus acoge la conferencia La revolución verde a cargo de Luis Celorio Peinado. Presentan el acto Diego Casas Cazorla, presidente de Córdoba solo hay una (CSHU), y Alfonso Cost Ortiz, escritor y vocal de Cultura de CSHU. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Presentación

‘Una historia concisa de Priego de Córdoba’

Tendrá lugar la presentación del libro Una historia concisa de Priego de Córdoba, de Peter Such. Presenta: Manuel Peláez del Rosal.