Más horas de quirófano, un hospital de día quirúrgico y conciertos con la privada: así quiere reducir Salud las listas de espera en Córdoba

La delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, ha hablado este martes de las listas de espera para una operación quirúrgica en Córdoba, publicadas ayer por la Junta y que evidencian que han subido tanto los pacientes que aguardan para ser operados como el tiempo medio de espera para conseguirlo. Botella ha asegurado que desde Salud son "conscientes" de la "preocupación" que existe en la provincia en este sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que en Córdoba los datos van a peor cuando a nivel andaluz han mejorado.

Con ello, Botella ha aseverado que "estamos haciendo cosas y se van a hacer cosas" para conseguir reducir esos tiempos de respuesta asistencial. Por un lado, habrá tres sesiones más diarias en los quirófanos de los hospitales, algo que se conseguirá, ha dicho la delegada de Salud, contratando a más personal de enfermería y a más técnicos de cuidados de enfermería. También, según Botella, se podrán aprovechar mejor los espacios del bloque quirúrgico y, además, se va a poner en marcha un hospital de día quirúrgico. Sobre esto último, ha especificado que aquí se intervendrá a aquellos pacientes que no precisen de hospitalización tras la operación.

Intervención en un quirófano del Reina Sofía. / Víctor Castro

Y la delegada de Salud no se ha olvidado de los conciertos con la privada, en concreto, del contrato marco que se espera entre en vigor más pronto que tarde y que la Junta firmó con casi 50 empresas privadas por más de 530 millones de euros. En este caso, este acuerdo permitirá concertar con la privada operaciones quirúrgicas, por lo que entiende que Botella que con ello se reducirá en parte la lista de espera.

Lista de espera sanitaria en Córdoba, con datos de junio de 2025. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

¿La excelencia del Reina Sofía tiene un lado negativo?

María Jesús Botella ha afirmado, además, que si en Córdoba no mejoran los datos como en el resto de Andalucía también se debe, en parte, a la excelencia que acumula su hospital de referencia, el Reina Sofía. En este sentido, ha dicho que "en Córdoba, de alguna manera, estamos afectados por la complejidad, la excelencia y la calidad de nuestro hospital Reina Sofía" al realizar procedimientos a pacientes de toda Andalucía y de toda España. Esto provoca, entiende la delegada de Salud, que en el Reina Sofía se ejecuten procedimientos quirúrgicos "muy complejos", incluidos los trasplantes, "que consumen más tiempos que otros".