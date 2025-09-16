Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 16 de septiembre

Escultura en un cementerio.

/ José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 17 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisca Toledano Nieto

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Mª Jesús Varo Zurera

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

José Rico García

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Ana Megías Castilla

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

