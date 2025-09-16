Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 16 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 17 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisca Toledano Nieto
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Mª Jesús Varo Zurera
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Rico García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Ana Megías Castilla
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
