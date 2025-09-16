Encinarejo contará con 13 apartamentos para mayores cofinanciados por la Diputación y el Ayuntamiento

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado este martes hasta Encinarejo para, acompañado por su alcalde, Francisco Franco, comprobar el estado de las obras de la primera fase de los apartamentos destinados a personas mayores que la institución provincial está ejecutando en esta Entidad Local Autónoma (ELA) dependiente de Córdoba capital.

Según ha explicado Lorite, "se trata de una actuación que cuenta con una inversión de 242.504,99 euros, con cargo al Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020-2023 y que se encuentra al 80% de ejecución en su primera fase de desarrollo".

"Con la puesta en carga de esta infraestructura --ha proseguido-- daremos respuesta a la necesidad que se nos planteaba desde Encinarejo de contar con una zona residencial para sus mayores en el núcleo urbano, con la que poder atender todas sus demandas y que cumpliese con las normativas vigentes".

Trabajos de la primera fase

El responsable de Infraestructuras de la Diputación ha detallado que "los trabajos de esta fase comprenden demoliciones en cubiertas, aperturas de huecos en forjados, cierres y refuerzos estructurales y ejecución de la red general de saneamiento. La empresa adjudicataria es Lorenzetti SL, con una fecha de finalización prevista para el mes de octubre".

Además, según ha añadido Lorite, "se encuentra en fase de formalización el contrato para la segunda fase, que permitirá culminar la construcción de los apartamentos conforme al proyecto redactado por la Unidad Área Central del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. Dicha intervención actuación, incluida en el Plan Provincial Plurianual 2024-2027, cuenta con un presupuesto de 1.145.262,28 euros".

Andrés Lorite visita las obras de los 13 apartamentos para mayores en Encinarejo. / CÓRDOBA

"En definitiva, un proyecto que permitirá dotar a Encinarejo de un equipamiento de dos plantas destinado a viviendas sociales para mayores, con un total de 13 apartamentos; once con una superficie útil media de 55 metros cuadrados, con un dormitorio doble, y dos con una superficie útil de unos 85 metros cuadrados, de dos dormitorios dobles", según ha precisado Lorite.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación ha concluido señalado que "con esta iniciativa la institución provincial y el Ayuntamiento de Encinarejo reafirman su compromiso con la mejora de las infraestructuras sociales y la atención a las personas mayores del municipio, así como con la rehabilitación energética y la construcción sostenible".

Detalles del proyecto

Cada vivienda contará además con salón-comedor-cocina y baño, y espacios exteriores privados, como terraza o balcón, además de trastero en planta cubierta. El conjunto dispondrá de zonas comunes, entre ellas un salón social y espacios para uso comunitario.

Las viviendas estarán dotadas de todas las instalaciones necesarias, incluyendo telecomunicaciones, electricidad, climatización y agua caliente sanitaria mediante aerotermia. Además, se instalará un sistema de energía fotovoltaica conectado a la red que permitirá reducir los costes de los servicios generales del edificio.

El diseño del edificio y las técnicas de construcción empleadas se ajustan a criterios de circularidad, favoreciendo la optimización de la vida útil del inmueble y la mejora de su eficiencia energética. Gracias a estas medidas, se logrará una reducción del 20% en el consumo de energía primaria no renovable respecto a los límites establecidos en el Código Técnico de la Edificación, alcanzando la calificación energética 'A'.